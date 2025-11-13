SIDERWEB - La community dell'acciaio

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre

La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

13 novembre 2025

ARTICOLI SIMILI

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre - La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

13 novembre 2025

Metinvest: l'output rallenta nei nove mesi ma rimbalza nel terzo trimestre

La piena ripartenza di Kametstal spinge acciaio e ghisa, pur in un contesto operativo difficile

di Stefano Gennari
Metinvest, risultati solidi nel primo trimestre 2025 - Produzione di finiti a +24%, con piani a +35% e lunghi a +17%. In calo i semilavorati

13 maggio 2025

Metinvest, risultati solidi nel primo trimestre 2025

Produzione di finiti a +24%, con piani a +35% e lunghi a +17%. In calo i semilavorati

di Sarah Falsone
Metinvest: cresce la produzione nel 2024 - Raddoppia l'output di ghisa, ma calano acciai piani e coking coal

14 febbraio 2025

Metinvest: cresce la produzione nel 2024

Raddoppia l'output di ghisa, ma calano acciai piani e coking coal

di Stefano Gennari
Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano - Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

20 giugno 2025

Acciaio: primo trimestre positivo per l’import italiano

Nei primi tre mesi del 2025 rilevato un aumento di quasi un milione di tonnellate

di Arianna Ducoli
Acciaio: un 2024 movimentato - Il rallentamento del mercato ha avuto le prime conseguenze sui grandi gruppi italiani ed europei

20 dicembre 2024

Acciaio: un 2024 movimentato

Il rallentamento del mercato ha avuto le prime conseguenze sui grandi gruppi italiani ed europei

di Federico Fusca
