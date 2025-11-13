SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Lucchini RS: due nuovi siti produttivi in Uk

Lucchini RS: due nuovi siti produttivi in Uk

La controllata inglese Lucchini Unipart Rail ha inaugurato gli impianti a Doncaster e Manchester

13 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lucchini RS: due nuovi siti produttivi in Uk - La controllata inglese Lucchini Unipart Rail ha inaugurato gli impianti a Doncaster e Manchester

13 novembre 2025

Lucchini RS: due nuovi siti produttivi in Uk

La controllata inglese Lucchini Unipart Rail ha inaugurato gli impianti a Doncaster e Manchester

di Federico Fusca
Lucchini RS pianifica un aumento di produzione - L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

29 gennaio 2025

Lucchini RS pianifica un aumento di produzione

L’obiettivo è portare l’output a 310mila tonnellate annue

di Federico Fusca
Lucchini RS premia i propri dipendenti - Il gruppo ha annunciato ii premio risultato e le altre iniziative welfare aziendale attivate nel 2024

17 gennaio 2025

Lucchini RS premia i propri dipendenti

Il gruppo ha annunciato ii premio risultato e le altre iniziative welfare aziendale attivate nel 2024

di Redazione siderweb
Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali - Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

13 giugno 2025

Lucchini RS: 2024 di sviluppo sui mercati internazionali

Il bilancio dello scorso anno è stato chiuso con 600 milioni di euro di ricavi, con un +5%

di Federico Fusca
Lucchini RS: 2024 positivo - In aumento ricavi e redditività

3 ottobre 2025

Lucchini RS: 2024 positivo

In aumento ricavi e redditività

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»