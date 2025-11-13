SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India: dazio antidumping sull’acciaio vietnamita

India: dazio antidumping sull’acciaio vietnamita

La misura avrà una durata di cinque anni e riguarderà prodotti piani laminati a caldo in acciaio legato o non legato

13 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi - Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

28 ottobre 2025

Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi

Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

di Federico Fusca
Ue, dazi antidumping sulle viti senza testa cinesi - Le tariffe varieranno dal 54,7% al 72,3% per «ristabilire condizioni eque sul mercato europeo»

24 ottobre 2025

Ue, dazi antidumping sulle viti senza testa cinesi

Le tariffe varieranno dal 54,7% al 72,3% per «ristabilire condizioni eque sul mercato europeo»

di Federico Fusca
Sudafrica: dumping nell'import di acciai anticorrosione cinesi - Tuttavia, non verrà imposto alcun dazio provvisorio alla luce dei dazi di salvaguardia introdotti a giugno

22 ottobre 2025

Sudafrica: dumping nell'import di acciai anticorrosione cinesi

Tuttavia, non verrà imposto alcun dazio provvisorio alla luce dei dazi di salvaguardia introdotti a giugno

di Stefano Gennari
thyssenkrupp Electrical Steel, stop di una settimana a Schalke - La causa: la pressione delle importazioni a prezzi di dumping, soprattutto dalla Cina

20 ottobre 2025

thyssenkrupp Electrical Steel, stop di una settimana a Schalke

La causa: la pressione delle importazioni a prezzi di dumping, soprattutto dalla Cina

di Sarah Falsone
Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi - Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

15 ottobre 2025

Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi

Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi - Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

28 ottobre 2025

Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi

Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

di Federico Fusca
Ue, dazi antidumping sulle viti senza testa cinesi - Le tariffe varieranno dal 54,7% al 72,3% per «ristabilire condizioni eque sul mercato europeo»

24 ottobre 2025

Ue, dazi antidumping sulle viti senza testa cinesi

Le tariffe varieranno dal 54,7% al 72,3% per «ristabilire condizioni eque sul mercato europeo»

di Federico Fusca
Sudafrica: dumping nell'import di acciai anticorrosione cinesi - Tuttavia, non verrà imposto alcun dazio provvisorio alla luce dei dazi di salvaguardia introdotti a giugno

22 ottobre 2025

Sudafrica: dumping nell'import di acciai anticorrosione cinesi

Tuttavia, non verrà imposto alcun dazio provvisorio alla luce dei dazi di salvaguardia introdotti a giugno

di Stefano Gennari
thyssenkrupp Electrical Steel, stop di una settimana a Schalke - La causa: la pressione delle importazioni a prezzi di dumping, soprattutto dalla Cina

20 ottobre 2025

thyssenkrupp Electrical Steel, stop di una settimana a Schalke

La causa: la pressione delle importazioni a prezzi di dumping, soprattutto dalla Cina

di Sarah Falsone
Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi - Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

15 ottobre 2025

Brasile: indagine antidumping sul filo in acciaio da tre Paesi

Nel mirino le importazioni da Egitto, Spagna e Malaysia

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»