SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. voestalpine, semestre solido tra crescita dei marg...

voestalpine, semestre solido tra crescita dei margini e riorganizzazione

Ricavi in lieve flessione ma utile e free cash flow in aumento. Annunciati altri tagli al personale

13 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂» - L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

21 ottobre 2025

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂»

L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

di Federico Fusca
Acciaio verde, a Linz parte la costruzione di Hy4Smelt - Il progetto di Primetals, voestalpine, Rio Tinto e Mitsubishi: obiettivo emissioni nette zero e avvio entro il 2027

25 settembre 2025

Acciaio verde, a Linz parte la costruzione di Hy4Smelt

Il progetto di Primetals, voestalpine, Rio Tinto e Mitsubishi: obiettivo emissioni nette zero e avvio entro il 2027

di Stefano Gennari
voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria - Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

31 luglio 2025

voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria

Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

di Sarah Falsone
TSR e voestalpine: accordo decennale sulla fornitura di rottami - Le filiali del Gruppo TSR forniranno acciaio riciclato ai siti voestalpine di Linz e Donawitz fino al 2034

29 luglio 2025

TSR e voestalpine: accordo decennale sulla fornitura di rottami

Le filiali del Gruppo TSR forniranno acciaio riciclato ai siti voestalpine di Linz e Donawitz fino al 2034

di Sarah Falsone
voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità - Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

15 luglio 2025

voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità

Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂» - L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

21 ottobre 2025

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂»

L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

di Federico Fusca
Acciaio verde, a Linz parte la costruzione di Hy4Smelt - Il progetto di Primetals, voestalpine, Rio Tinto e Mitsubishi: obiettivo emissioni nette zero e avvio entro il 2027

25 settembre 2025

Acciaio verde, a Linz parte la costruzione di Hy4Smelt

Il progetto di Primetals, voestalpine, Rio Tinto e Mitsubishi: obiettivo emissioni nette zero e avvio entro il 2027

di Stefano Gennari
voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria - Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

31 luglio 2025

voestalpine e ÖBB segnano una svolta verde nella mobilità ferroviaria

Consegnata e installata a Linz la prima rotaia a zero emissioni prodotta grazie all’idrogeno verde

di Sarah Falsone
TSR e voestalpine: accordo decennale sulla fornitura di rottami - Le filiali del Gruppo TSR forniranno acciaio riciclato ai siti voestalpine di Linz e Donawitz fino al 2034

29 luglio 2025

TSR e voestalpine: accordo decennale sulla fornitura di rottami

Le filiali del Gruppo TSR forniranno acciaio riciclato ai siti voestalpine di Linz e Donawitz fino al 2034

di Sarah Falsone
voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità - Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

15 luglio 2025

voestalpine HPM Italia presenta il nuovo report di sostenibilità

Al centro del documento eco2nboard, sistema proprietario per la quantificazione delle emissioni Scope 3 dei clienti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»