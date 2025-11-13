SIDERWEB - La community dell'acciaio

Continua la discesa della produzione italiana dell’automotive

La filiera in Italia ha registrato un -8,3% a settembre e un -13,2% nel cumulato dei nove mesi

13 novembre 2025

Automotive, il mercato resta piatto - Italia: dopo il segno più di settembre, ottobre chiude in negativo

4 novembre 2025

Automotive, il mercato resta piatto

Italia: dopo il segno più di settembre, ottobre chiude in negativo

di Federico Fusca
Automotive, mercato europeo senza slancio - Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

28 ottobre 2025

Automotive, mercato europeo senza slancio

Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

di Federico Fusca
Cina, si è concluso ieri il quarto plenum del PCC - Produzione, autosufficienza e green le parole chiave del 15° Piano quinquennale per lo sviluppo

24 ottobre 2025

Cina, si è concluso ieri il quarto plenum del PCC

Produzione, autosufficienza e green le parole chiave del 15° Piano quinquennale per lo sviluppo

di Federico Fusca
Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni - Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

23 ottobre 2025

Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni

Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

di Francesca Torricelli
Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»