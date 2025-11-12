SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. UK, tondo: possibile stop all’esenzione del Vietna...

UK, tondo: possibile stop all’esenzione del Vietnam

La TRA avvia un riesame dopo il boom delle importazioni vietnamite. Consultazioni aperte fino al 20 novembre

12 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa - A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

17 settembre 2025

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa

A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

di Federico Fusca
Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products - Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

18 luglio 2025

Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products

Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

di Sarah Falsone
Regno Unito, stop alla proposta di tariffazione zonale dell’elettricità - UK Steel: «Una vittoria per la competitività industriale e la decarbonizzazione»

10 luglio 2025

Regno Unito, stop alla proposta di tariffazione zonale dell’elettricità

UK Steel: «Una vittoria per la competitività industriale e la decarbonizzazione»

di Sarah Falsone
Regno Unito verso un ulteriore inasprimento della Salvaguardia - Il ministro del Commercio chiede l'imposizione di tetti ancora più bassi nelle quote residuali di HDG, lamiere e tondo

25 giugno 2025

Regno Unito verso un ulteriore inasprimento della Salvaguardia

Il ministro del Commercio chiede l'imposizione di tetti ancora più bassi nelle quote residuali di HDG, lamiere e tondo

di Stefano Gennari
Regno Unito, Speciality Steel UK (Gruppo Liberty) evita il fallimento - Rinviata la decisione del tribunale, possibile acquirente in vista. Chiude a luglio, invece, ArcelorMittal Sheffield

22 maggio 2025

Regno Unito, Speciality Steel UK (Gruppo Liberty) evita il fallimento

Rinviata la decisione del tribunale, possibile acquirente in vista. Chiude a luglio, invece, ArcelorMittal Sheffield

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa - A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

17 settembre 2025

Il Regno Unito rinuncia a chiedere un dazio allo 0% agli Usa

A poche ore dall’arrivo di Trump a Londra, il Governo Uk avrebbe accantonato la proposta. Ora punta al 25%

di Federico Fusca
Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products - Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

18 luglio 2025

Regno Unito, Walsin Lihwa investe in Special Melted Products

Oltre 200 nuovi posti di lavoro entro il 2028 a Sheffield con la creazione di un impianto di forgiatura di superleghe

di Sarah Falsone
Regno Unito, stop alla proposta di tariffazione zonale dell’elettricità - UK Steel: «Una vittoria per la competitività industriale e la decarbonizzazione»

10 luglio 2025

Regno Unito, stop alla proposta di tariffazione zonale dell’elettricità

UK Steel: «Una vittoria per la competitività industriale e la decarbonizzazione»

di Sarah Falsone
Regno Unito verso un ulteriore inasprimento della Salvaguardia - Il ministro del Commercio chiede l'imposizione di tetti ancora più bassi nelle quote residuali di HDG, lamiere e tondo

25 giugno 2025

Regno Unito verso un ulteriore inasprimento della Salvaguardia

Il ministro del Commercio chiede l'imposizione di tetti ancora più bassi nelle quote residuali di HDG, lamiere e tondo

di Stefano Gennari
Regno Unito, Speciality Steel UK (Gruppo Liberty) evita il fallimento - Rinviata la decisione del tribunale, possibile acquirente in vista. Chiude a luglio, invece, ArcelorMittal Sheffield

22 maggio 2025

Regno Unito, Speciality Steel UK (Gruppo Liberty) evita il fallimento

Rinviata la decisione del tribunale, possibile acquirente in vista. Chiude a luglio, invece, ArcelorMittal Sheffield

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»