SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Aperam: risultati in calo nel terzo trimestre 2025

Aperam: risultati in calo nel terzo trimestre 2025

A fronte delle contrazioni di vendite, fatturato e Ebitda, il gruppo ha ridotto l'indebitamento netto

11 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre - Avanzano soprattutto le serie 300

27 ottobre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre

Avanzano soprattutto le serie 300

di Stefano Gennari
Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo» - La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

8 ottobre 2025

Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo»

La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

di Sarah Falsone
Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox - Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

1 ottobre 2025

Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox

Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

di Stefano Gennari
Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre - In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

24 settembre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre

In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

di Stefano Gennari
Cambio al vertice per Aperam - Di Maulo lascia dopo oltre dieci anni alla guida del gruppo. Dal 2026 gli subentra Sudhakar Sivaji

17 settembre 2025

Cambio al vertice per Aperam

Di Maulo lascia dopo oltre dieci anni alla guida del gruppo. Dal 2026 gli subentra Sudhakar Sivaji

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre - Avanzano soprattutto le serie 300

27 ottobre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre

Avanzano soprattutto le serie 300

di Stefano Gennari
Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo» - La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

8 ottobre 2025

Aperam: «Misura essenziale per la competitività dell’acciaio europeo»

La multinazionale lussemburghese sollecita una rapida adozione del nuovo strumento Ue a tutela del settore siderurgico

di Sarah Falsone
Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox - Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

1 ottobre 2025

Automazione e resilienza: la sfida dei centri servizi inox

Roberto Chiesa (Aperam Italy): «Non basta resistere agli shock, bisogna trasformarli in opportunità»

di Stefano Gennari
Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre - In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

24 settembre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre

In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

di Stefano Gennari
Cambio al vertice per Aperam - Di Maulo lascia dopo oltre dieci anni alla guida del gruppo. Dal 2026 gli subentra Sudhakar Sivaji

17 settembre 2025

Cambio al vertice per Aperam

Di Maulo lascia dopo oltre dieci anni alla guida del gruppo. Dal 2026 gli subentra Sudhakar Sivaji

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

 I nostri video

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»