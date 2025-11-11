SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Jindal Stainless: utile in forte crescita a luglio...

Jindal Stainless: utile in forte crescita a luglio-settembre

Volumi in aumento e domanda solida. Spinta su difesa, idrogeno verde e decarbonizzazione

11 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Jindal Stainless: utile in forte crescita a luglio-settembre - Volumi in aumento e domanda solida. Spinta su difesa, idrogeno verde e decarbonizzazione

11 novembre 2025

Jindal Stainless: utile in forte crescita a luglio-settembre

Volumi in aumento e domanda solida. Spinta su difesa, idrogeno verde e decarbonizzazione

di Sarah Falsone
Jindal Stainless inaugura la sua prima unità di fabbricazione - La struttura soddisferà principalmente la domanda del settore infrastrutture stradali

7 ottobre 2025

Jindal Stainless inaugura la sua prima unità di fabbricazione

La struttura soddisferà principalmente la domanda del settore infrastrutture stradali

di Stefano Gennari
BC Jindal Group investe in un impianto greenfield in Odisha - Il progetto sarà realizzato in tre fasi entro il 2030 e porterà la capacità produttiva a 3 milioni di tonnellate annue

27 agosto 2025

BC Jindal Group investe in un impianto greenfield in Odisha

Il progetto sarà realizzato in tre fasi entro il 2030 e porterà la capacità produttiva a 3 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

 I nostri video

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»