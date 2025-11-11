SIDERWEB - La community dell'acciaio

Usa, Nucor alza i prezzi degli HRC per la terza settimana

Aumenti anche nel comparto del tondo, da parte di Nucor, Gerdau e CMC

11 novembre 2025

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»
Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Usa, Nucor alza i prezzi degli HRC per la terza settimana - Aumenti anche nel comparto del tondo, da parte di Nucor, Gerdau e CMC

11 novembre 2025

Usa, Nucor alza i prezzi degli HRC per la terza settimana

Aumenti anche nel comparto del tondo, da parte di Nucor, Gerdau e CMC

di Stefano Gennari
Nucor aumenta ancora il prezzo spot degli HRC - Il mercato Usa dei coils mostra segnali di stabilizzazione tra allungamento dei lead time e offerta più tesa

4 novembre 2025

Nucor aumenta ancora il prezzo spot degli HRC

Il mercato Usa dei coils mostra segnali di stabilizzazione tra allungamento dei lead time e offerta più tesa

di Stefano Gennari
Nucor: torna a salire il prezzo settimanale degli HRC - Aumento di 20 dollari la tonnellata per i coils a caldo. In rialzo di 60 dollari anche il tondo

10 giugno 2025

Nucor: torna a salire il prezzo settimanale degli HRC

Aumento di 20 dollari la tonnellata per i coils a caldo. In rialzo di 60 dollari anche il tondo

di Sarah Falsone
Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane - La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

28 ottobre 2025

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane

La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

di Stefano Gennari
Cina: le scorte di finiti zavorrano il prezzo del minerale - Noli e costi di ritiro indeboliscono la domanda di rottame turco

27 ottobre 2025

Cina: le scorte di finiti zavorrano il prezzo del minerale

Noli e costi di ritiro indeboliscono la domanda di rottame turco

di Achille Fornasini
MERCATI
SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»