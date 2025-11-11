SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Tra Cina e Mediterraneo: i nuovi equilibri di mine...

Tra Cina e Mediterraneo: i nuovi equilibri di minerale e rottame

Il punto a MERCATO & DINTORNI con gli analisti di siderweb, Emanuele Norsa e Stefano Gennari

11 novembre 2025 Translated by Deepl

scarica PDF

La decima edizione del webinar MERCATO & DINTORNI, dedicato oggi alle materie prime siderurgiche, si è aperta con uno sguardo congiunto alle due leve chiave della filiera: minerale di ferro e rottame degli analisti di siderweb Emanuele Norsa e Stefano Gennari.

Partendo dalla Cina, che continua a dettare i ritmi dei mercati globali, Emanuele Norsa ha sottolineato come la produzione di acciaio grezzo cinese sia in decrescita lenta ma costante da quattro anni, un trend coerente con il raffreddamento dell’economia del Paese. Nel 2025 il calo atteso si aggira intorno al 3%, mentre la domanda – sia apparente sia reale – scende ancor più rapidamente. In questo contesto, quindi, l’export cinese continua a espandersi: secondo i dati di Kallanish, le spedizioni potrebbero raggiungere 125 milioni di tonnellate nel 2025, pari a un incremento del 6,5% sull’anno precedente. La conseguenza è duplice secondo l’analista di siderweb: «Da un lato il mercato del minerale risente della frenata della domanda cinese; dall’altro, i prodotti finiti provenienti dalla Cina risultano sempre più presenti sui mercati internazionali, condizionandone le dinamiche nonostante le barriere commerciali». Nonostante il nuovo piano quinquennale, «è probabile che l’export resti elevato: la domanda interna cala più rapidamente della capacità – ha affermato Norsa – e il mercato domestico non riesce ad assorbire tutta la produzione né ad adeguare l’offerta con la necessaria rapidità».

Sul fronte prezzi, il minerale di ferro appare stabile attorno ai 100 $/t CFR Cina nel 2025. Goldman Sachs prevede per il 2026 un prezzo medio di 93 $/t, in lieve calo rispetto al 2025, ma comunque rivisto al rialzo rispetto alla precedente stima di 88 $/t; al momento, non si intravedono quotazioni sotto i 95 $/t. Il coking coal si muove in modo simile, pur mostrando una correzione più rapida: da gennaio 2024 ha perso il 40-45% del suo valore, contro circa -25% del minerale. Le quotazioni del coking coal FOB Australia restano poco sotto i 200 $/t; l’outlook del Department of Industry and Resources australiano indica una leggera flessione nel 2026 e un possibile recupero a fine 2027.

Guardando al rottame, invece, l’analisi di Stefano Gennari ha evidenziato che nel primo semestre 2025 il consumo globale nei principali Paesi è sceso a 235,96 milioni di tonnellate, in calo tra -6,9% e -7,5% a seconda del perimetro statistico. La Cina rimane il primo utilizzatore in termini assoluti, ma con bassa intensità d’uso, condizionando così la lettura del dato mondiale. Ue e Usa, pur con consumi in contrazione, rimangono rispettivamente il primo e il secondo esportatore globale; l’India, al contrario, spicca come unico grande mercato in forte crescita (+10,4%), spinta dall’espansione dei forni elettrici ad arco (Eaf). All’estremo opposto si colloca la Corea del Sud, con la flessione più marcata.

Focalizzandosi sulla Turchia, a settembre 2025 la produzione di acciaio grezzo è salita a 3,2 milioni di tonnellate (+7,2% anno su anno), con un +1% nel cumulato dei primi nove mesi, mentre le importazioni di rottame sono rimbalzate (+18%) restando però in calo del 6,8% da inizio anno. Usa, Paesi Bassi e Regno Unito si confermano tra i principali fornitori. L’export di tondo turco mantiene un passo sostenuto (+19% nei primi nove mesi), trainato dalla domanda di Yemen, Romania e altri mercati limitrofi. Sul piano dei prezzi, dopo il minimo di settembre a 335 $/t CFR, il rottame ha recuperato verso 355 $/t, sostenuto da noli marittimi elevati e da una disponibilità stagionalmente più scarsa. I venditori, specialmente Usa e Baltici, puntano a 360-365 $/t CFR Turchia; molte acciaierie locali devono ancora coprire una parte degli acquisti per consegne entro dicembre, lasciando margine a ulteriori aggiustamenti al rialzo. Il tondo all’export oscilla tra 540 e 550 $/t FOB. In questo quadro, lo spread rottame-tondo inferiore ai 190 $/t resta leggermente sotto la soglia di equilibrio di 200 $/t tipica degli impianti Eaf; «Senza un parallelo aumento del tondo, ulteriori rincari del rottame finirebbero per comprimere i margini», spiega Gennari. Anche le billette giocano un ruolo: sopra 460 $/t CFR il rottame resta preferito; in area 455 $/t le billette tornano competitive e tendono a frenare la salita del rottame.

Uno sguardo, infine, all’Italia, dove il mercato del rottame si trova oggi in un sostanziale equilibrio. Dopo due mesi di ribassi (-15 €/t tra settembre e inizio ottobre) dovuti a scorte elevate, domanda debole e arrivo di materiale estero, da metà ottobre la discesa si è arrestata grazie a una maggiore resistenza dei fornitori e a lievi segnali di recupero dalla Turchia. Qualche isolato ritocco al rialzo (5-10 €/t) è emerso, ma il quadro complessivo resta stabile nonostante le aspettative più ottimistiche circolate a Ecomondo. È difficile, conclude Gennari, prevedere come si muoveranno i prezzi nelle prossime settimane. Le forze in campo sono contrapposte: da un lato minore raccolta invernale, tendenza dei commercianti a trattenere il materiale a fine anno per ragioni fiscali, offerta interna scarsa e un cenno di recupero da rottame in Turchia e tondo; dall’altro, domanda finale debole, fermate produttive alle porte, import regolari di rottame, concorrenza delle billette asiatiche e costi energetici tuttora elevati.
S. F.   
 Cerca tutti gli articoli di Sarah Falsone


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Tra Cina e Mediterraneo: i nuovi equilibri di minerale e rottame - Il punto a MERCATO & DINTORNI con gli analisti di siderweb, Emanuele Norsa e Stefano Gennari

11 novembre 2025

Tra Cina e Mediterraneo: i nuovi equilibri di minerale e rottame

Il punto a MERCATO & DINTORNI con gli analisti di siderweb, Emanuele Norsa e Stefano Gennari

di Sarah Falsone
Minerale e rottame: tenuta oltre le attese - «Stabilità fragile del rottame in Turchia. In Italia, crescente pressione ribassista a causa di rallentamenti e fermate»

1 luglio 2025

Minerale e rottame: tenuta oltre le attese

«Stabilità fragile del rottame in Turchia. In Italia, crescente pressione ribassista a causa di rallentamenti e fermate»

di Redazione siderweb
Materie prime siderurgiche: due velocità - Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

30 ottobre 2025

Materie prime siderurgiche: due velocità

Minerale di ferro ai massimi da otto mesi a ottobre. Rottame statico tra festività, noli elevati e domanda ridotta

di Stefano Gennari
Minerale di ferro in ripresa - Prezzo in rialzo dopo gli annunci emersi dalla Conferenza centrale sul lavoro economico a Pechino

13 dicembre 2024

Minerale di ferro in ripresa

Prezzo in rialzo dopo gli annunci emersi dalla Conferenza centrale sul lavoro economico a Pechino

di Stefano Gennari
Rottame: smorzate le attese di aumenti - Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine Rottame: smorzate le attese di aumenti - Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine

7 novembre 2025

Rottame: smorzate le attese di aumenti

Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

 I nostri video

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»