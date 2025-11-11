SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2...

ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2026

La divisione ABS Scandinavia diventa ABS Steel Nordic. Obiettivo: diventare punto di riferimento nel mercato scandinavo

11 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2026 - La divisione ABS Scandinavia diventa ABS Steel Nordic. Obiettivo: diventare punto di riferimento nel mercato scandinavo

11 novembre 2025

ABS: nuovo centro di distribuzione in Svezia dal 2026

La divisione ABS Scandinavia diventa ABS Steel Nordic. Obiettivo: diventare punto di riferimento nel mercato scandinavo

di Stefano Gennari
Nuova strategia Danieli: oltre la market share - Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

8 ottobre 2025

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

Giacomo Mareschi Danieli a ESTAD 2025: dopo Novastilmec, altre operazioni per ampliare il portfolio tecnologico

di Stefano Gennari
ABS: ecco il nuovo Digital Green Plant - L’ad Di Giacomo ha parlato dei nuovi investimenti per il sito di Cargnacco a Made in Steel

22 maggio 2025

ABS: ecco il nuovo Digital Green Plant

L’ad Di Giacomo ha parlato dei nuovi investimenti per il sito di Cargnacco a Made in Steel

di Redazione siderweb
ABS tra i “Top Innovator” d’Italia - Con 41 milioni investiti nel 2024 e oltre 80 iniziative tecnologiche, è tra le imprese più all’avanguardia per Statista

5 maggio 2025

ABS tra i “Top Innovator” d’Italia

Con 41 milioni investiti nel 2024 e oltre 80 iniziative tecnologiche, è tra le imprese più all’avanguardia per Statista

di Sarah Falsone
Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni - Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

29 settembre 2025

Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni

Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

 I nostri video

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»