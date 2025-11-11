SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani ...

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

Il commissario Ue ha confermato che l'entrata in vigore potrebbe avvenire prima della scadenza della Salvaguardia

11 novembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

BERGAMO – Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo. Tra le principali misure, dazi al 50% e contingenti duty-free quasi dimezzati rispetto a quelli della Salvaguardia in scadenza il prossimo giugno. E potrebbero scattare prima di tale data: lo ha confermato a siderweb il vicepresidente esecutivo e commissario all’Industria Stéphane Séjourné, a margine dell’Assemblea pubblica 2025 di Federacciai.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue - Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

10 novembre 2025

La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue

Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

di Stefano Gennari
Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica” - L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

10 novembre 2025

Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica”

L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

di Redazione siderweb
Gozzi: «La sopravvivenza dell’industria si gioca a Bruxelles» - Il presidente aprendo l’Assemblea di Federacciai: pragmatismo nella transizione, energia competitiva, tutela del rottame

10 novembre 2025

Gozzi: «La sopravvivenza dell’industria si gioca a Bruxelles»

Il presidente aprendo l’Assemblea di Federacciai: pragmatismo nella transizione, energia competitiva, tutela del rottame

di Stefano Gennari
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue - Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

10 novembre 2025

La sfida dell'acciaio al centro dell'agenda Ue

Gli interventi di Meloni, Fitto e Séjourné durante l'Assemblea di Federacciai

di Stefano Gennari
Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica” - L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

10 novembre 2025

Acciaio verde Ue: no all’etichetta “taglia unica”

L'appello di 29 produttori europei alla Commissione: «La produzione Eaf va riconosciuta e preservata»

di Redazione siderweb
Gozzi: «La sopravvivenza dell’industria si gioca a Bruxelles» - Il presidente aprendo l’Assemblea di Federacciai: pragmatismo nella transizione, energia competitiva, tutela del rottame

10 novembre 2025

Gozzi: «La sopravvivenza dell’industria si gioca a Bruxelles»

Il presidente aprendo l’Assemblea di Federacciai: pragmatismo nella transizione, energia competitiva, tutela del rottame

di Stefano Gennari
Acciaio, nuove misure Ue - I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

7 ottobre 2025

Acciaio, nuove misure Ue

I contenuti della proposta della Commissione, i documenti e le reazioni di associazioni e aziende

di Redazione siderweb
Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» - Il commissario Ue ha confermato che l'entrata in vigore potrebbe avvenire prima della scadenza della Salvaguardia

11 novembre 2025

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

Il commissario Ue ha confermato che l'entrata in vigore potrebbe avvenire prima della scadenza della Salvaguardia

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

 I nostri video

11 novembre 2025

Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»