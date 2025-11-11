Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»

BERGAMO – Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo. Tra le principali misure, dazi al 50% e contingenti duty-free quasi dimezzati rispetto a quelli della Salvaguardia in scadenza il prossimo giugno. E potrebbero scattare prima di tale data: lo ha confermato a siderweb il vicepresidente esecutivo e commissario all’Industria Stéphane Séjourné, a margine dell’Assemblea pubblica 2025 di Federacciai.