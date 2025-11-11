Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»
Il commissario Ue ha confermato che l'entrata in vigore potrebbe avvenire prima della scadenza della Salvaguardia
11 novembre 2025
BERGAMO – Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo. Tra le principali misure, dazi al 50% e contingenti duty-free quasi dimezzati rispetto a quelli della Salvaguardia in scadenza il prossimo giugno. E potrebbero scattare prima di tale data: lo ha confermato a siderweb il vicepresidente esecutivo e commissario all’Industria Stéphane Séjourné, a margine dell’Assemblea pubblica 2025 di Federacciai.
MERCATI
-
11 novembre 2025
Prezzi Ue stabili, scambi ridotti. I compratori restano in attesa di maggiore chiarezza sul fronte regole sull'import
-
7 novembre 2025
Rottame: smorzate le attese di aumenti
Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine
-
5 novembre 2025
Alcune richieste a 300 €/t, ma scorte elevate e concorrenza interna frenano lo strappo
-
3 novembre 2025
Lamierino magnetico: quotazioni stabili
La domanda rimane sui livelli dei mesi scorsi
-
3 novembre 2025
L'incertezza sul Cbam continua a caratterizzare il settore
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati»
11 novembre 2025
Il 7 ottobre scorso la Commissione europea ha presentato la propria "ricetta" per la difesa del settore siderurgico europeo.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento