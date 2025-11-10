SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Private video Header siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Ucraina, impossibile decarbonizzare in guerra - Tsyhanok: «Il Cbam rischia di essere fatale all’economia del Paese»

16 maggio 2025

Ucraina, impossibile decarbonizzare in guerra

Tsyhanok: «Il Cbam rischia di essere fatale all’economia del Paese»

di Sarah Falsone
Ucraina e Usa: fondo da 150 milioni per energia e minerali critici - Il nuovo strumento di investimento sosterrà progetti di gas naturale, infrastrutture, energia e risorse strategiche

18 settembre 2025

Ucraina e Usa: fondo da 150 milioni per energia e minerali critici

Il nuovo strumento di investimento sosterrà progetti di gas naturale, infrastrutture, energia e risorse strategiche

di Sarah Falsone
Roberto Re: Metinvest tra crisi e rilancio con un nuovo business model - «Siamo ripartiti con Ferriera Valsider, producendo lamiere da treno e coils a piena capacità»

16 maggio 2025

Roberto Re: Metinvest tra crisi e rilancio con un nuovo business model

«Siamo ripartiti con Ferriera Valsider, producendo lamiere da treno e coils a piena capacità»

di Stefano Gennari
European economic forecast: 2025 anno di transizione - Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

28 maggio 2025

European economic forecast: 2025 anno di transizione

Incertezze geopolitiche e commerciali frenano la crescita

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025

 I nostri video

10 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»