Mercato flash: scarso dinamismo ma spinte rialziste
Leggi anche:
MERCATI
-
7 novembre 2025
Rottame: smorzate le attese di aumenti
Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine
-
5 novembre 2025
Alcune richieste a 300 €/t, ma scorte elevate e concorrenza interna frenano lo strappo
-
4 novembre 2025
Coils: l'offerta si irrigidisce
Prezzi in lenta risalita. Scorte ancora alte, compratori in attesa di maggiore visibilità normativa
-
3 novembre 2025
Lamierino magnetico: quotazioni stabili
La domanda rimane sui livelli dei mesi scorsi
-
3 novembre 2025
L'incertezza sul Cbam continua a caratterizzare il settore
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
10 novembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento