siderweb TG: a Ecomondo la sfida dell'acciaio senza CO₂
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
7 novembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano: il convegno di siderweb con RICREA a Ecomondo, Fiera di Rimini; gli ultimi indici di prezzi targati siderweb; il pressing di politica e imprese siderurgiche per una rapida attuazione delle nuove misure Ue in difesa dell'acciaio.
MERCATI
-
7 novembre 2025
Rottame: smorzate le attese di rialzi
Segnali di sostanziale stabilità dei prezzi nel breve termine
-
5 novembre 2025
Alcune richieste a 300 €/t, ma scorte elevate e concorrenza interna frenano lo strappo
-
4 novembre 2025
Coils: l'offerta si irrigidisce
Prezzi in lenta risalita. Scorte ancora alte, compratori in attesa di maggiore visibilità normativa
-
3 novembre 2025
Lamierino magnetico: quotazioni stabili
La domanda rimane sui livelli dei mesi scorsi
-
3 novembre 2025
L'incertezza sul Cbam continua a caratterizzare il settore
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
