siderweb TG: a Ecomondo la sfida dell'acciaio senza CO₂

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

7 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano: il convegno di siderweb con RICREA a Ecomondo, Fiera di Rimini; gli ultimi indici di prezzi targati siderweb; il pressing di politica e imprese siderurgiche per una rapida attuazione delle nuove misure Ue in difesa dell'acciaio.

S. F.   
 Sarah Falsone


SPECIALI

20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

