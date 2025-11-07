RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Translated by Deepl

Ad un anno esatto dalla sua presentazione alla fiera di Rimini in occasione di Ecomondo, Steelosa ha fatto ritorno nel capoluogo romagnolo ed è stata installata sul lungomare cittadino. L’opera, una panchina realizzata utilizzando acciaio riciclato, fa parte delle molte iniziative proposte da RICREA per promuovere il corretto riciclo degli imballaggi in acciaio e per rappresentare «i princìpi dell'economia circolare e l'impegno per l'ambiente».

Dopo aver già trovato una propria collocazione in altre sei città italiane, Steelosa è stata posizionata ieri mattina presso Piazzale Boscovich, uno dei principali punti di ritrovo di Rimini, «dove, da adesso, i valori di sostenibilità e innovazione ambientale promossi dalla fiera si concretizzano in un elemento di arredo urbano a disposizione della comunità», sottolinea RICREA in una nota.

Questa panchina, che rappresenta «l'incontro tra la straordinaria durevolezza dell'acciaio – un materiale che può essere riciclato al 100% all’infinito senza perdere le proprie qualità intrinseche – e lo sconfinata prospettiva del mare Adriatico, dà vita a un dialogo profondo tra l'innovazione sostenibile e la bellezza vivace della costa. Dalla sua posizione privilegiata, a fianco della ruota panoramica, Steelosa non passerà inosservata e diffonderà con chiarezza il messaggio di cui si fa portavoce: grazie al riciclo l’acciaio trova davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite. La panchina diventa così un invito a riflettere sulla centralità delle risorse e sulla costruzione attiva di un futuro più sostenibile per tutti», continua il consorzio.

Steelosa, come ha sottolineato il presidente di RICREA, Domenico Rinaldini, assume un significato «profondo, specialmente ad Ecomondo». La panchina «non è solo un oggetto, ma un simbolo che rende tangibile e immediatamente comprensibile il valore del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio, quali barattoli, scatolette, fusti, lattine, secchielli, bombolette e tappi corona. L'installazione della panchina a Rimini amplifica il nostro messaggio: gli imballaggi in acciaio possono e devono avere una seconda vita, trasformandosi in oggetti utili e durevoli. Questo processo virtuoso è il risultato della collaborazione quotidiana tra cittadini, amministrazioni e gestori dei servizi di raccolta, che ne garantiscono il corretto ciclo. La presenza di Steelosa in questa città nota e amata rappresenta così un gesto particolarmente significativo, che coniuga la responsabilità ambientale al senso di comunità e all'impegno collettivo per un'economia sempre più circolare», ha concluso Rinaldini.

Steelosa «non è solo un elemento di arredo urbano, ma un simbolo tangibile di come il corretto recupero e riciclo possano trasformare un rifiuto in una risorsa permanente, ricordando a cittadini e visitatori che la sostenibilità passa attraverso i gesti quotidiani di ciascuno di noi. Rimini vuole essere sempre più una città che punta sull'economia circolare capace di generare bellezza e funzionalità al servizio della comunità», ha aggiunto Anna Montini, assessore all’Ambiente del Comune di Rimini.

Il responsabile Area Rimini Direzione Centrale Servizi Ambientali, Guido Puccinotti, ha rimarcato come l’istallazione della panchina sul lungo mare riminese «è un’importante occasione per dare concretezza al valore dell’economia circolare. Come Gruppo Hera, siamo impegnati nella gestione efficiente e di qualità della raccolta differenziata, un anello fondamentale per garantire che materiali come l’acciaio possano tornare a nuova vita. Steelosa è la dimostrazione visiva di come il gesto di separare correttamente gli imballaggi si traduca in risultati tangibili per la comunità e per l’ambiente. Incoraggiamo i cittadini e i turisti di Rimini a vedere questa panchina non solo come elemento di arredo, ma promemoria che un futuro più sostenibile è possibile, a partire dalle nostre abitudini di riciclo».

Il viaggio di Steelosa «proseguirà», assicura RICREA, e andrà a toccare altre località, scelte per la loro capacità di offrire una «vista sull’infinito» in senso simbolico, naturale o culturale.

L'inaugurazione (da dx): Guido Puccinotti, Anna Montini, Domenico Rinaldini e Federico Fusari