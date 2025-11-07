SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a R...

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»

7 novembre 2025 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Ad un anno esatto dalla sua presentazione alla fiera di Rimini in occasione di Ecomondo, Steelosa ha fatto ritorno nel capoluogo romagnolo ed è stata installata sul lungomare cittadino. L’opera, una panchina realizzata utilizzando acciaio riciclato, fa parte delle molte iniziative proposte da RICREA per promuovere il corretto riciclo degli imballaggi in acciaio e per rappresentare «i princìpi dell'economia circolare e l'impegno per l'ambiente».

Dopo aver già trovato una propria collocazione in altre sei città italiane, Steelosa è stata posizionata ieri mattina presso Piazzale Boscovich, uno dei principali punti di ritrovo di Rimini, «dove, da adesso, i valori di sostenibilità e innovazione ambientale promossi dalla fiera si concretizzano in un elemento di arredo urbano a disposizione della comunità», sottolinea RICREA in una nota.

Questa panchina, che rappresenta «l'incontro tra la straordinaria durevolezza dell'acciaio – un materiale che può essere riciclato al 100% all’infinito senza perdere le proprie qualità intrinseche – e lo sconfinata prospettiva del mare Adriatico, dà vita a un dialogo profondo tra l'innovazione sostenibile e la bellezza vivace della costa. Dalla sua posizione privilegiata, a fianco della ruota panoramica, Steelosa non passerà inosservata e diffonderà con chiarezza il messaggio di cui si fa portavoce: grazie al riciclo l’acciaio trova davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite. La panchina diventa così un invito a riflettere sulla centralità delle risorse e sulla costruzione attiva di un futuro più sostenibile per tutti», continua il consorzio.

Steelosa, come ha sottolineato il presidente di RICREA, Domenico Rinaldini, assume un significato «profondo, specialmente ad Ecomondo». La panchina «non è solo un oggetto, ma un simbolo che rende tangibile e immediatamente comprensibile il valore del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio, quali barattoli, scatolette, fusti, lattine, secchielli, bombolette e tappi corona. L'installazione della panchina a Rimini amplifica il nostro messaggio: gli imballaggi in acciaio possono e devono avere una seconda vita, trasformandosi in oggetti utili e durevoli. Questo processo virtuoso è il risultato della collaborazione quotidiana tra cittadini, amministrazioni e gestori dei servizi di raccolta, che ne garantiscono il corretto ciclo. La presenza di Steelosa in questa città nota e amata rappresenta così un gesto particolarmente significativo, che coniuga la responsabilità ambientale al senso di comunità e all'impegno collettivo per un'economia sempre più circolare», ha concluso Rinaldini.

Steelosa «non è solo un elemento di arredo urbano, ma un simbolo tangibile di come il corretto recupero e riciclo possano trasformare un rifiuto in una risorsa permanente, ricordando a cittadini e visitatori che la sostenibilità passa attraverso i gesti quotidiani di ciascuno di noi. Rimini vuole essere sempre più una città che punta sull'economia circolare capace di generare bellezza e funzionalità al servizio della comunità», ha aggiunto Anna Montini, assessore all’Ambiente del Comune di Rimini.

Il responsabile Area Rimini Direzione Centrale Servizi Ambientali, Guido Puccinotti, ha rimarcato come l’istallazione della panchina sul lungo mare riminese «è un’importante occasione per dare concretezza al valore dell’economia circolare. Come Gruppo Hera, siamo impegnati nella gestione efficiente e di qualità della raccolta differenziata, un anello fondamentale per garantire che materiali come l’acciaio possano tornare a nuova vita. Steelosa è la dimostrazione visiva di come il gesto di separare correttamente gli imballaggi si traduca in risultati tangibili per la comunità e per l’ambiente. Incoraggiamo i cittadini e i turisti di Rimini a vedere questa panchina non solo come elemento di arredo, ma promemoria che un futuro più sostenibile è possibile, a partire dalle nostre abitudini di riciclo».

Il viaggio di Steelosa «proseguirà», assicura RICREA, e andrà a toccare altre località, scelte per la loro capacità di offrire una «vista sull’infinito» in senso simbolico, naturale o culturale.

Inaugurazione Steelosa Ricrea Rimini 06112025_internoL'inaugurazione (da dx): Guido Puccinotti, Anna Montini, Domenico Rinaldini e Federico Fusari
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile» - Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

6 novembre 2025

Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile»

Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

di Federico Fusca
Acciaio green: «L’Europa non è sola» - A Ecomondo l’analisi di Ferrari (siderweb) sullo stato dell’arte della decarbonizzazione siderurgica

6 novembre 2025

Acciaio green: «L’Europa non è sola»

A Ecomondo l’analisi di Ferrari (siderweb) sullo stato dell’arte della decarbonizzazione siderurgica

di Federico Fusca
«Europa: verso l’acciaio senza CO₂» - Il 6 novembre convegno a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

3 novembre 2025

«Europa: verso l’acciaio senza CO₂»

Il 6 novembre convegno a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025 Deleted video Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile» - Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

6 novembre 2025

Decarbonizzare, «una sfida complessa ma possibile»

Barocci (Arvedi) e Seeber (SSAB) hanno raccontato i percorsi dei rispettivi gruppi verso la transizione verde

di Federico Fusca
Acciaio green: «L’Europa non è sola» - A Ecomondo l’analisi di Ferrari (siderweb) sullo stato dell’arte della decarbonizzazione siderurgica

6 novembre 2025

Acciaio green: «L’Europa non è sola»

A Ecomondo l’analisi di Ferrari (siderweb) sullo stato dell’arte della decarbonizzazione siderurgica

di Federico Fusca
«Europa: verso l’acciaio senza CO₂» - Il 6 novembre convegno a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

3 novembre 2025

«Europa: verso l’acciaio senza CO₂»

Il 6 novembre convegno a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

di Redazione siderweb
RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini - Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»

7 novembre 2025

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»

di Redazione siderweb
RICREA: parole e musica per educare al riciclo - Annunciati i vincitori dell’edizione 2025 di RiciRap e Ambarabà Ricicloclò

4 giugno 2025

RICREA: parole e musica per educare al riciclo

Annunciati i vincitori dell’edizione 2025 di RiciRap e Ambarabà Ricicloclò

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025

 I nostri video

7 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano: il convegno di siderweb con RICREA a Ecomondo, Fiera di Rimini; gli ultimi ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti