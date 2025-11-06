SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere...

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio

La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

6 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio - La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

6 novembre 2025

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio

La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

di Sarah Falsone
Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio - Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

3 novembre 2025

Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio

Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

di Stefano Gennari
Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità» - Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

25 settembre 2025

Germania: «Difendere acciaio e auto è una priorità»

Il ministro delle Finanze al Bundestag: «No all'arrivo di acciaio a basso costo e sporco dalla Cina»

di Stefano Gennari
Trump: dazi al 25% su acciaio e alluminio dal 12 marzo - Il provvedimento cancella le precedenti esenzioni. Eurofer: «La Salvaguardia Ue rifletta le nuove condizioni»

11 febbraio 2025

Trump: dazi al 25% su acciaio e alluminio dal 12 marzo

Il provvedimento cancella le precedenti esenzioni. Eurofer: «La Salvaguardia Ue rifletta le nuove condizioni»

di Stefano Gennari
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti