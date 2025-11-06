SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal: utile giù nel Q3, margini in tenuta

ArcelorMittal: utile giù nel Q3, margini in tenuta

Nei nove mesi profitti a 2,97 miliardi. Scende la produzione di acciaio, cresce quella di minerale

6 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal: utile giù nel Q3, margini in tenuta - Nei nove mesi profitti a 2,97 miliardi. Scende la produzione di acciaio, cresce quella di minerale

6 novembre 2025

ArcelorMittal: utile giù nel Q3, margini in tenuta

Nei nove mesi profitti a 2,97 miliardi. Scende la produzione di acciaio, cresce quella di minerale

di Stefano Gennari
ArcelorMittal rafforza utili e produzione nel primo semestre - Ebitda per tonnellata a 135 dollari nel Q2. Mittal: «Ue difenda la siderurgia agendo su Salvaguardia, Cbam ed energia»

31 luglio 2025

ArcelorMittal rafforza utili e produzione nel primo semestre

Ebitda per tonnellata a 135 dollari nel Q2. Mittal: «Ue difenda la siderurgia agendo su Salvaguardia, Cbam ed energia»

di Stefano Gennari
Acerinox: nel Q3 risultati in crescita rispetto al 2024 - Fatturato del trimestre a +9% annuo e ricavi dei primi nove mesi 2025 a +6% tendenziale

3 novembre 2025

Acerinox: nel Q3 risultati in crescita rispetto al 2024

Fatturato del trimestre a +9% annuo e ricavi dei primi nove mesi 2025 a +6% tendenziale

di Federico Fusca
ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite - Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

30 aprile 2025

ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite

Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

di Federico Fusca
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti