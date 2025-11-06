SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel...

IMFA rileva l’impianto di ferrocromo di Tata Steel a Kalinganagar

L’operazione da 610 crore di rupie porta la capacità del gruppo oltre le 500mila tonnellate annue

6 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Merafe: produzione di ferrocromo in calo - In contrazione anche l’output di minerale di cromo, aumenta quello di concentrati PGMs

28 ottobre 2025

Merafe: produzione di ferrocromo in calo

In contrazione anche l’output di minerale di cromo, aumenta quello di concentrati PGMs

di Stefano Ferrari
Tata Steel: produzione in crescita tra luglio e settembre - In aumento anche le performance di Tata Steel Netherlands, in calo quelle di Tata Steel Uk

10 ottobre 2025

Tata Steel: produzione in crescita tra luglio e settembre

In aumento anche le performance di Tata Steel Netherlands, in calo quelle di Tata Steel Uk

di Federico Fusca
India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio - Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

28 agosto 2025

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio

Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

di Federico Fusca
Merafe, produzione di ferrocromo a -28% - L’output si ferma a 112mila tonnellate nel primo semestre 2025

25 luglio 2025

Merafe, produzione di ferrocromo a -28%

L’output si ferma a 112mila tonnellate nel primo semestre 2025

di Sarah Falsone
Tata Steel affida a Systems Group la ristrutturazione delle colate - Il progetto a Port Talbot include la sostituzione di oltre 2,4 km di tubazioni e due serbatoi d'acqua

3 luglio 2025

Tata Steel affida a Systems Group la ristrutturazione delle colate

Il progetto a Port Talbot include la sostituzione di oltre 2,4 km di tubazioni e due serbatoi d'acqua

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Merafe: produzione di ferrocromo in calo - In contrazione anche l’output di minerale di cromo, aumenta quello di concentrati PGMs

28 ottobre 2025

Merafe: produzione di ferrocromo in calo

In contrazione anche l’output di minerale di cromo, aumenta quello di concentrati PGMs

di Stefano Ferrari
Tata Steel: produzione in crescita tra luglio e settembre - In aumento anche le performance di Tata Steel Netherlands, in calo quelle di Tata Steel Uk

10 ottobre 2025

Tata Steel: produzione in crescita tra luglio e settembre

In aumento anche le performance di Tata Steel Netherlands, in calo quelle di Tata Steel Uk

di Federico Fusca
India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio - Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

28 agosto 2025

India, i dazi Usa al 50% non preoccupano l’acciaio

Narendran (Tata Steel): «Non avranno un impatto diretto significativo sul settore siderurgico indiano»

di Federico Fusca
Merafe, produzione di ferrocromo a -28% - L’output si ferma a 112mila tonnellate nel primo semestre 2025

25 luglio 2025

Merafe, produzione di ferrocromo a -28%

L’output si ferma a 112mila tonnellate nel primo semestre 2025

di Sarah Falsone
Tata Steel affida a Systems Group la ristrutturazione delle colate - Il progetto a Port Talbot include la sostituzione di oltre 2,4 km di tubazioni e due serbatoi d'acqua

3 luglio 2025

Tata Steel affida a Systems Group la ristrutturazione delle colate

Il progetto a Port Talbot include la sostituzione di oltre 2,4 km di tubazioni e due serbatoi d'acqua

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti