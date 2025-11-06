Il 25 novembre torna Scenari & Tendenze
48° appuntamento dell’Osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia
6 novembre 2025
Torna martedì 25 novembre, dalle 15:00 alle 17:00, Scenari & Tendenze, l’Osservatorio congiunturale promosso da Confindustria Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia.
L’evento si svolgerà in modalità ibrida: in presenza presso la Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia) e in diretta streaming.
Nato per offrire chiavi di lettura puntuali in un contesto segnato da incertezza e alta volatilità, l’Osservatorio aiuta imprenditori, manager e stakeholder a interpretare le dinamiche macroeconomiche e dei mercati, traducendole in indicazioni utili per le decisioni aziendali di breve periodo.
L’incontro è articolato in due momenti distinti, pensati per coniugare analisi fondamentali e strumenti operativi.
■ SCENARI – Analisi macroeconomica
Apertura dei lavori a cura di Francesco Veneziani (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Brescia) e Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio di Brescia). A seguire:
Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona)
→ Lettura dell’economia internazionale e domestica: criticità, prospettive e tendenze di fondo.
Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia)
→ Evoluzione congiunturale del territorio bresciano e riflessi sulle imprese locali.
■ TENDENZE – Mercati e settori strategici
Focus sulle dinamiche dei mercati finanziari, valutari, logistici, energetici e delle materie prime, con approccio di analisi tecnica orientato alla diagnosi razionale di cicli e tendenze di tassi, cambi e prezzi:
Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia) – anche moderatore dei lavori
Stefano Allegri (AB Service)
Come sempre, è possibile inviare quesiti – su temi generali o specifici ma condivisibili – che verranno trattati in forma anonima durante il convegno. Questo il link per eventuali quesiti (da inviare entro il 14 novembre), mentre l'iscrizione al convegno può essere effettuate a questo link.
