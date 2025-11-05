SIDERWEB - La community dell'acciaio

US Steel e Nippon Steel avviano il maxipiano di crescita

Annunciati i primi passi della strategia che prevede 11 miliardi di dollari di investimenti entro il 2028

5 novembre 2025

ARTICOLI SIMILI

US Steel e Nippon Steel avviano il maxipiano di crescita

Annunciati i primi passi della strategia che prevede 11 miliardi di dollari di investimenti entro il 2028

di Federico Fusca
Nippon Steel: 14 miliardi di dollari per salvare l'operazione con US Steel - Di questi, 4 miliardi sarebbero per un nuovo stabilimento siderurgico negli Stati Uniti

20 maggio 2025

Nippon Steel: 14 miliardi di dollari per salvare l'operazione con US Steel

Di questi, 4 miliardi sarebbero per un nuovo stabilimento siderurgico negli Stati Uniti

di Sarah Falsone
Nippon Steel e US Steel, via all'azione legale contro Biden - Le aziende hanno presentato il ricorso contro lo stop all'operazione di fusione

3 febbraio 2025

Nippon Steel e US Steel, via all'azione legale contro Biden

Le aziende hanno presentato il ricorso contro lo stop all'operazione di fusione

di Stefano Gennari
Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel - Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

19 giugno 2025

Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel

Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

di Sarah Falsone
La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale - Scopri la nuova pubblicazione di siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzano l'acciaio americano

2 ottobre 2025

La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale

Scopri la nuova pubblicazione di siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzano l'acciaio americano

di Redazione siderweb
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti