Mebex rinnova il legame con ORI Martin nel solco dell'eredità Bendotti

Mebex Srl – Società Benefit fondata nel novembre 2023 da Evaristo e Edoardo Medici, quinta generazione di una famiglia protagonista da oltre un secolo nel settore dei forni industriali – ha annunciato la firma e il completamento del suo primo grande progetto: la modifica del forno di riscaldo dello stabilimento di Brescia di ORI Martin.

Nata come nuova realtà specializzata nella progettazione e costruzione di forni per il riscaldo dell'acciaio, Mebex ha acquisito nell'agosto 2024 il ramo d'azienda di Forni Industriali Bendotti (FIB), fondata nel 1916 da Giulio Bendotti. Con questa operazione, l'azienda ha voluto raccogliere un'eredità centenaria per rilanciarla in chiave contemporanea e affrontare le nuove sfide della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica. Il progetto realizzato per ORI Martin si inserisce perfettamente in questa visione: l’intervento ha riguardato il forno originariamente messo in marcia da FIB nel 2015 presso lo storico sito produttivo bresciano e rappresenta la sintesi ideale tra tradizione e innovazione.

Grazie alla competenza del team Mebex e al know-how consolidato di Bendotti, l’impianto è stato parzialmente rinnovato con significativi miglioramenti in termini di efficienza operativa ed energetica. L’obiettivo principale è stato duplice: ottimizzare il processo produttivo e ridurre i consumi di energia, con una conseguente diminuzione delle emissioni di CO₂, in linea con gli ambiziosi traguardi di sostenibilità ambientale perseguiti da ORI Martin.

Nel dettaglio, la modifica ha interessato tre aree strategiche: la via rulli di ingresso delle billette, modificata per ottimizzare l'utilizzo degli spazi e migliorare il flusso produttivo; la porta di carico del forno, riprogettata per minimizzare le dispersioni termiche e incrementare la temperatura interna riducendo al contempo la perdita di calore; l'allungamento dell'impianto, con l'aggiunta di una nuova testata che permette una gestione più efficiente degli spazi e semplifica futuri interventi manutentivi.

Mebex ha descritto l'intervento come «un passaggio di testimone simbolico tra passato e futuro» nonché «un esempio concreto di come la tradizione possa evolversi grazie a nuove intuizioni». «Desideriamo – ha commentato ancora l'azienda – esprimere la nostra gratitudine a tutti i collaboratori che hanno creduto in questo progetto e nella nostra famiglia e che, a solo un anno dalla nascita della nostra azienda, hanno reso possibile la realizzazione di un traguardo così ambizioso. Un ringraziamento speciale va anche a ORI Martin, che ci ha dato l’opportunità di dimostrare come lo spirito di Forni Industriali Bendotti continui a vivere attraverso Mebex. Siamo orgogliosi di questo primo successo e certi che la collaborazione con ORI Martin continuerà a crescere, mantenendo saldo il nostro obiettivo: costruire sul patrimonio di conoscenze e di storia del nostro passato per affrontare in modo sostenibile le sfide del futuro».

Il progetto dimostra anche «come l'industria siderurgica possa intraprendere un percorso verso un futuro più sostenibile, efficiente e tecnologicamente avanzato». La realizzazione di questo intervento è solo uno dei tanti passi con cui ORI Martin continua a perseguire la propria strategia di riduzione delle emissioni, ottimizzazione dei processi e innovazione tecnologica.