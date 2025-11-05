SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas

Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas

Con una mossa da 315 milioni di dollari la società italo-argentina salirà all’83,1% del gruppo di controllo

5 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025 - Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

4 novembre 2025

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025

Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

di Federico Fusca
Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre - Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

30 luglio 2025

Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre

Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

di Sarah Falsone
Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura - Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

30 maggio 2025

Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura

Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

di Sarah Falsone
Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali - Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

30 aprile 2025

Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali

Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

di Sarah Falsone
Ternium: utile in forte calo nel 2024 - L’incertezza causata dai dazi di Trump continuerà a influenzare la domanda di acciaio nel 2025

24 marzo 2025

Ternium: utile in forte calo nel 2024

L’incertezza causata dai dazi di Trump continuerà a influenzare la domanda di acciaio nel 2025

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025 - Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

4 novembre 2025

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025

Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

di Federico Fusca
Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre - Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

30 luglio 2025

Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre

Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

di Sarah Falsone
Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura - Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

30 maggio 2025

Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura

Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

di Sarah Falsone
Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali - Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

30 aprile 2025

Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali

Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

di Sarah Falsone
Ternium: utile in forte calo nel 2024 - L’incertezza causata dai dazi di Trump continuerà a influenzare la domanda di acciaio nel 2025

24 marzo 2025

Ternium: utile in forte calo nel 2024

L’incertezza causata dai dazi di Trump continuerà a influenzare la domanda di acciaio nel 2025

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti