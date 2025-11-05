SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, Consiglio di Stato consente prosecuzione ...

Ex Ilva, Consiglio di Stato consente prosecuzione dell'attività

Intanto l'Afo4 si ferma per manutenzione, mentre Governo e sindacati si preparano al vertice dell'11 novembre

5 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, Consiglio di Stato consente prosecuzione dell'attività - Intanto l'Afo4 si ferma per manutenzione, mentre Governo e sindacati si preparano al vertice dell'11 novembre

5 novembre 2025

Ex Ilva, Consiglio di Stato consente prosecuzione dell'attività

Intanto l'Afo4 si ferma per manutenzione, mentre Governo e sindacati si preparano al vertice dell'11 novembre

di Gianmario Leone
Futuro ex Ilva: oggi incontro a Palazzo Chigi - Sul tavolo anche un provvedimento governativo per una nuova iniezione di liquidità

9 giugno 2025

Futuro ex Ilva: oggi incontro a Palazzo Chigi

Sul tavolo anche un provvedimento governativo per una nuova iniezione di liquidità

di Gianmario Leone
Indotto AdI: «Le attività di manutenzione degli impianti continueranno» - Il ministro Urso: produzione dimezzata nei prossimi 7-8 mesi

27 maggio 2025

Indotto AdI: «Le attività di manutenzione degli impianti continueranno»

Il ministro Urso: produzione dimezzata nei prossimi 7-8 mesi

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Avanti con Baku» - Da oggi scatta la cassa integrazione per oltre 4.000 lavoratori del gruppo

14 maggio 2025

AdI, Urso: «Avanti con Baku»

Da oggi scatta la cassa integrazione per oltre 4.000 lavoratori del gruppo

di Gianmario Leone
Ciclo integrale dell’acciaio: calma piatta - Persiste il debole recupero dei rottami ferrosi

10 febbraio 2025

Ciclo integrale dell’acciaio: calma piatta

Persiste il debole recupero dei rottami ferrosi

di Achille Fornasini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti