SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la...

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina

Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

5 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina - Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

5 novembre 2025

Lamiere, la Corea decide di imporre dazi contro la Cina

Esclusi alcuni grandi gruppi dopo accordi vincolanti sui prezzi

di Stefano Gennari
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Corea del Sud: dazi antidumping sulle lamiere cinesi - Le misure interessano i prodotti di medio spessore e saranno valide per quattro mesi

29 aprile 2025

Corea del Sud: dazi antidumping sulle lamiere cinesi

Le misure interessano i prodotti di medio spessore e saranno valide per quattro mesi

di Stefano Gennari
Banda stagnata: la Commissione mette il dazio - Da domani si pagherà una tassa sull’import di prodotti cinesi

14 gennaio 2025

Banda stagnata: la Commissione mette il dazio

Da domani si pagherà una tassa sull’import di prodotti cinesi

di Stefano Ferrari
Banda stagnata: dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina - Aliquote tra il 13,1% e il 62,3%. La Commissione Ue: «Tutela per un settore che dà lavoro a quasi 5mila persone»

30 maggio 2025

Banda stagnata: dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina

Aliquote tra il 13,1% e il 62,3%. La Commissione Ue: «Tutela per un settore che dà lavoro a quasi 5mila persone»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti