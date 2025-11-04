SIDERWEB - La community dell'acciaio

thyssenkrupp Steel lascerà la WV Stahl

L’uscita sarebbe prevista il 31 gennaio 2026. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale

4 novembre 2025

Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo - Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

3 novembre 2025

Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo

Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata e linea di laminazione - Danni del rogo del 24 ottobre soprattutto su area forni del laminatoio nastri a caldo. Scarso impatto su spedizioni

31 ottobre 2025

thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata e linea di laminazione

Danni del rogo del 24 ottobre soprattutto su area forni del laminatoio nastri a caldo. Scarso impatto su spedizioni

di Stefano Gennari
Dennis Grimm: possibile uscita da thyssenkrupp - Fonti parlano di un addio del responsabile della Steel Unit; l’azienda non commenta

30 ottobre 2025

Dennis Grimm: possibile uscita da thyssenkrupp

Fonti parlano di un addio del responsabile della Steel Unit; l’azienda non commenta

di Sarah Falsone
thyssenkrupp: incendio nel laminatoio nastri di Duisburg - Ancora da valutare gli effetti sulla produzione. Il rogo è avvenuto a ridosso dello stop definitivo dell'altoforno 9

27 ottobre 2025

thyssenkrupp: incendio nel laminatoio nastri di Duisburg

Ancora da valutare gli effetti sulla produzione. Il rogo è avvenuto a ridosso dello stop definitivo dell'altoforno 9

di Stefano Gennari
Lascia un Commento

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti