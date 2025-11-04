SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settem...

Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre

In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

4 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre - In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

4 novembre 2025

Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre

In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

di Stefano Gennari
Turchia: a febbraio cala la produzione di acciaio, cresce il consumo - Peggiora il deficit commerciale. Produttori siderurgici: «Servono misure commerciali simili a quelle di Usa e Ue»

28 marzo 2025

Turchia: a febbraio cala la produzione di acciaio, cresce il consumo

Peggiora il deficit commerciale. Produttori siderurgici: «Servono misure commerciali simili a quelle di Usa e Ue»

di Stefano Gennari
Turchia: nel semestre export di acciaio a +18,6% - In aumento però anche l'import, con crescita della pressione dalla Russia e dal Far East

1 agosto 2025

Turchia: nel semestre export di acciaio a +18,6%

In aumento però anche l'import, con crescita della pressione dalla Russia e dal Far East

di Stefano Gennari
Acciaio, produzione mondiale in ripresa a marzo - Stabile la produzione dell'Ue, che però nel trimestre registra una contrazione del 2,5%

23 aprile 2025

Acciaio, produzione mondiale in ripresa a marzo

Stabile la produzione dell'Ue, che però nel trimestre registra una contrazione del 2,5%

di Stefano Gennari
Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte - Output in lieve calo rispetto al 2023

24 gennaio 2025

Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte

Output in lieve calo rispetto al 2023

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti