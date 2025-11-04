SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. India: produttori preoccupati per restrizioni all’...

India: produttori preoccupati per restrizioni all’import di coke

I siderurgici chiedono un allentamento delle misure e un considerevole aumento dei volumi in ingresso

4 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India - Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

27 ottobre 2025

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India

Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

di Federico Fusca
Cbam, l'impatto per India e Africa - Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

20 ottobre 2025

Cbam, l'impatto per India e Africa

Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

di Stefano Gennari
Jindal India avvia espansione da 15 miliardi di rupie a Howrah - La nuova capacità da 600mila tonnellate aumenta del 60% la produzione annua

8 ottobre 2025

Jindal India avvia espansione da 15 miliardi di rupie a Howrah

La nuova capacità da 600mila tonnellate aumenta del 60% la produzione annua

di Sarah Falsone
L’india si conferma importatore netto anche a settembre - Nonostante un forte calo, gli acquisti continuano a essere maggiori delle spedizioni

8 ottobre 2025

L’india si conferma importatore netto anche a settembre

Nonostante un forte calo, gli acquisti continuano a essere maggiori delle spedizioni

di Federico Fusca
Usa: prorogati dazi sugli HRC da sei Paesi - Le misure riguardano i prodotti da India, Indonesia, Cina, Taiwan, Thailandia e Ucraina

6 ottobre 2025

Usa: prorogati dazi sugli HRC da sei Paesi

Le misure riguardano i prodotti da India, Indonesia, Cina, Taiwan, Thailandia e Ucraina

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India - Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

27 ottobre 2025

JSW Steel: nuovo impianto di riciclo rottame in India

Avrà una capacità di 500mila ton/anno e lavorerà soprattutto automobili ed elettrodomestici a fine vita

di Federico Fusca
Cbam, l'impatto per India e Africa - Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

20 ottobre 2025

Cbam, l'impatto per India e Africa

Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

di Stefano Gennari
Jindal India avvia espansione da 15 miliardi di rupie a Howrah - La nuova capacità da 600mila tonnellate aumenta del 60% la produzione annua

8 ottobre 2025

Jindal India avvia espansione da 15 miliardi di rupie a Howrah

La nuova capacità da 600mila tonnellate aumenta del 60% la produzione annua

di Sarah Falsone
L’india si conferma importatore netto anche a settembre - Nonostante un forte calo, gli acquisti continuano a essere maggiori delle spedizioni

8 ottobre 2025

L’india si conferma importatore netto anche a settembre

Nonostante un forte calo, gli acquisti continuano a essere maggiori delle spedizioni

di Federico Fusca
Usa: prorogati dazi sugli HRC da sei Paesi - Le misure riguardano i prodotti da India, Indonesia, Cina, Taiwan, Thailandia e Ucraina

6 ottobre 2025

Usa: prorogati dazi sugli HRC da sei Paesi

Le misure riguardano i prodotti da India, Indonesia, Cina, Taiwan, Thailandia e Ucraina

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti