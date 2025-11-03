SIDERWEB - La community dell'acciaio

Nippon Steel invierà nuovi manager a US Steel Košice

Il gruppo starebbe valutando un piano di investimenti da 1,5 miliardi per rilanciare il sito

3 novembre 2025

Rio Tinto, Mitsui e Nippon Steel investono 733 milioni nel Pilbara - La JV Robe River svilupperà nuovi giacimenti, mantenendo la capacità produttiva annua di 35 milioni di tonnellate

7 ottobre 2025

Rio Tinto, Mitsui e Nippon Steel investono 733 milioni nel Pilbara

La JV Robe River svilupperà nuovi giacimenti, mantenendo la capacità produttiva annua di 35 milioni di tonnellate

di Sarah Falsone
Nippon Steel unifica tre controllate: dal 2026 nasce Nittetsu Fine Tube - La nuova società con sede ad Amagasaki conterà 391 dipendenti e oltre 23 miliardi di yen di fatturato

7 ottobre 2025

Nippon Steel unifica tre controllate: dal 2026 nasce Nittetsu Fine Tube

La nuova società con sede ad Amagasaki conterà 391 dipendenti e oltre 23 miliardi di yen di fatturato

di Sarah Falsone
Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada - Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

30 settembre 2025

Nippon Steel acquisisce il 30% del progetto Kami in Canada

Pagamento iniziale di 42 milioni di dollari canadesi. Obiettivo sviluppare un giacimento di minerale di alta qualità

di Sarah Falsone
US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana - Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

26 settembre 2025

US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana

Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

di Federico Fusca
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

