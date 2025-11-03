SIDERWEB - La community dell'acciaio

Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio

Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

3 novembre 2025

Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico - -10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

24 ottobre 2025

Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico

-10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

di Stefano Gennari
Acciaio tedesco, la ripresa è solo «tecnica» - Wirtschaftsvereinigung Stahl: il quadro resta «teso». Rippel: «Intervenire ora per stimolare la domanda»

21 ottobre 2025

Acciaio tedesco, la ripresa è solo «tecnica»

Wirtschaftsvereinigung Stahl: il quadro resta «teso». Rippel: «Intervenire ora per stimolare la domanda»

di Stefano Gennari
Merz convoca un vertice sull’acciaio per salvare la produzione tedesca - IG Metall: «Servono accordi concreti e un prezzo competitivo dell’elettricità entro il 2026»

8 settembre 2025

Merz convoca un vertice sull’acciaio per salvare la produzione tedesca

IG Metall: «Servono accordi concreti e un prezzo competitivo dell’elettricità entro il 2026»

di Sarah Falsone
Germania, Merz: «Serve una strategia robusta per l’acciaio» - Il governo al lavoro per sostenere la transizione climatica dell’industria siderurgica

5 agosto 2025

Germania, Merz: «Serve una strategia robusta per l’acciaio»

Il governo al lavoro per sostenere la transizione climatica dell’industria siderurgica

di Sarah Falsone
Acciaio, Merz: l'Ue negozierà con gli Usa sulle quote - Per il cancelliere tedesco si apre la fase della definizione con Washington dei «dettagli tecnici»

1 agosto 2025

Acciaio, Merz: l'Ue negozierà con gli Usa sulle quote

Per il cancelliere tedesco si apre la fase della definizione con Washington dei «dettagli tecnici»

di Stefano Gennari
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025

3 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana. Oggi il riassunto di ottobre ...

