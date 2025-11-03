SIDERWEB - La community dell'acciaio

«Europa: verso l’acciaio senza CO₂»

Il 6 novembre convegno a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

3 novembre 2025

Avere una produzione di acciaio totalmente green e senza emissioni di CO₂. Questo l’obiettivo che l’Unione europea si è posta di raggiungere entro il 2050. Un percorso complesso e sfidante per le aziende della filiera siderurgica significa, che richiede analisi e approfondimenti per comprendere come affrontare con successo la strada della transizione verde.

Saranno questi i temi al centro del convegno «Europa: verso l’acciaio senza CO₂», organizzato da siderweb in collaborazione con RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. L’appuntamento sarà il prossimo 6 novembre, dalle ore 13:45 alle ore 15:00, nell’ambito di Ecomondo, nello spazio Agorà stand Conai/Consorzi (pad. B1 stand 211/410).
L’incontro, in una fase di grande incertezza per il mercato dell’acciaio in Italia e in Europa, sarà un’occasione per comprendere il futuro e le prospettive del settore analizzando le diverse scelte prese dalle acciaierie in chiave di investimenti, materie prime e fonti energetiche. 

Il convegno si aprirà con una presentazione a cura di Stefano Ferrari (siderweb) e, successivamente, saranno approfonditi i temi del futuro della siderurgia europea durante un dialogo, moderato da Francesca Morandi (siderweb), tra due dei principali operatori internazionali: Alessandra Barocci (Gruppo Arvedi) e Julia Seeber, (SSAB Swedish Steel). Dopo le due interviste, nelle quali saranno raccontate le strategie dei rispettivi gruppi in ottica decarbonizzazione e le fide/opportunità per i produttori, le riflessioni conclusive saranno affidate a Domenico Rinaldini (RICREA).

PROGRAMMA

Prima parte
Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb):
Stato dell’arte della decarbonizzazione in Europa

Seconda parte
Francesca Morandi (Responsabile Relazioni esterne siderweb) intervista:
Alessandra Barocci (Responsabile Sostenibilità Gruppo Arvedi)
Julia Seeber (Managing Director SSAB Swedish Steel)

Conclusioni a cura di:
Domenico Rinaldini (Presidente Consorzio RICREA)
