Mercato flash: il riassunto di ottobre
MERCATI
-
3 novembre 2025
Lamierino magnetico: quotazioni stabili
La domanda rimane sui livelli dei mesi scorsi
-
3 novembre 2025
L'incertezza sul Cbam continua a caratterizzare il settore
-
31 ottobre 2025
Cauti segnali di ritocchi verso l'alto per novembre
-
29 ottobre 2025
Arretramenti improbabili nel breve, ma la soglia dei 270 €/t appare difficile da superare
-
29 ottobre 2025
Ghisa: i prezzi tornano a salire
Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
1 novembre 2025
Concentrare la produzione di acciai comuni in grandi gruppi e affidare le nicchie di prodotto a piccole aziende o startup. È questa ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento