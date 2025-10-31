SIDERWEB - La community dell'acciaio

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea

Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

31 ottobre 2025

Lascia un Commento

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea - Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

31 ottobre 2025

31 ottobre 2025

Cliffs-Posco, ufficiale il MoU: alleanza strategica Usa-Corea

Obiettivo: consolidare la presenza di Posco negli Usa, valorizzando la filiera integrata di Cliffs e aggirando i dazi

di Stefano Gennari
