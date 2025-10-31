SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata ...

thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata e linea di laminazione

Danni del rogo del 24 ottobre soprattutto su area forni del laminatoio nastri a caldo. Scarso impatto su spedizioni

31 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata e linea di laminazione - Danni del rogo del 24 ottobre soprattutto su area forni del laminatoio nastri a caldo. Scarso impatto su spedizioni

31 ottobre 2025

thyssenkrupp Steel: nessun danno per nuova colata e linea di laminazione

Danni del rogo del 24 ottobre soprattutto su area forni del laminatoio nastri a caldo. Scarso impatto su spedizioni

di Stefano Gennari
thyssenkrupp avvia la nuova colata bramme di Duisburg - Completati i test si va verso la piena operatività del sito. Pronto anche il nuovo laminatoio a caldo

9 giugno 2025

thyssenkrupp avvia la nuova colata bramme di Duisburg

Completati i test si va verso la piena operatività del sito. Pronto anche il nuovo laminatoio a caldo

di Federico Fusca
thyssenkrupp: riavviato un forno walking beam a Duisburg - L’investimento ha l’obiettivo di potenziare la produzione di lamierino magnetico e ridurre i consumi

16 dicembre 2024

thyssenkrupp: riavviato un forno walking beam a Duisburg

L’investimento ha l’obiettivo di potenziare la produzione di lamierino magnetico e ridurre i consumi

di Redazione siderweb
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
thyssenkrupp: «rosso» nel 2024 - Il gruppo tedesco riduce le perdite nonostante un decremento del fatturato

19 novembre 2024

thyssenkrupp: «rosso» nel 2024

Il gruppo tedesco riduce le perdite nonostante un decremento del fatturato

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025

 I nostri video

31 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'utilizzo delle quote trimestrali della Salvaguardia Ue sull'acciaio, gli ultimi ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti