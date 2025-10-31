siderweb TG: quote Ue, vertenze e rottame
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
31 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'utilizzo delle quote trimestrali della Salvaguardia Ue sull'acciaio, gli ultimi sviluppi delle vertenze dell’acciaio italiano e le statistiche del BIR su consumo e scambi di rottame.
MERCATI
-
31 ottobre 2025
Cauti segnali di ritocchi verso l'alto per novembre
-
29 ottobre 2025
Arretramenti improbabili nel breve, ma la soglia dei 270 €/t appare difficile da superare
-
29 ottobre 2025
Ghisa: i prezzi tornano a salire
Dal 2026 l’uscita della ghisa russa dal mix di approvvigionamento rafforzerà la posizione dei produttori ucraini
-
28 ottobre 2025
Lamiere da treno: rincari in corso
Possibili rialzi fino a inizio 2026, ma alcuni operatori dubitano della tenuta
-
28 ottobre 2025
Bramme: i produttori alzano i listini
L’incognita Cbam pesa ma non frena gli ordini
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
