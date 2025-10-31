SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: quote Ue, vertenze e rottame

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

31 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'utilizzo delle quote trimestrali della Salvaguardia Ue sull'acciaio, gli ultimi sviluppi delle vertenze dell’acciaio italiano e le statistiche del BIR su consumo e scambi di rottame.

S. G.   
