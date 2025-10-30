SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. CSN rileva il produttore spagnolo Galvacolor

CSN rileva il produttore spagnolo Galvacolor

L'operazione segna il ritorno del gruppo brasiliano sul mercato industriale spagnolo

30 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

CSN rileva il produttore spagnolo Galvacolor - L'operazione segna il ritorno del gruppo brasiliano sul mercato industriale spagnolo

30 ottobre 2025

CSN rileva il produttore spagnolo Galvacolor

L'operazione segna il ritorno del gruppo brasiliano sul mercato industriale spagnolo

di Stefano Gennari
Grupo Industrial Cristian Lay investe nelle rinnovabili - Oltre 14 milioni di euro per il secondo impianto fotovoltaico industriale spagnolo più grande per Siderúrgica Balboa

17 giugno 2025

Grupo Industrial Cristian Lay investe nelle rinnovabili

Oltre 14 milioni di euro per il secondo impianto fotovoltaico industriale spagnolo più grande per Siderúrgica Balboa

di Sarah Falsone
Grupo Soledad acquisisce Aceros y Servicios - Il gruppo spagnolo specializzato in pneumatici e ricambi per veicoli fa il suo ingresso negli acciai speciali

4 febbraio 2025

Grupo Soledad acquisisce Aceros y Servicios

Il gruppo spagnolo specializzato in pneumatici e ricambi per veicoli fa il suo ingresso negli acciai speciali

di Stefano Gennari
Celsa vende gli asset nel Regno Unito e in Scandinavia - Cedute al fondo ceco Se.ven GI le filiali Celsa UK e Celsa Nordic. Resta sul mercato Celsa Huta Ostrowiec

21 novembre 2024

Celsa vende gli asset nel Regno Unito e in Scandinavia

Cedute al fondo ceco Se.ven GI le filiali Celsa UK e Celsa Nordic. Resta sul mercato Celsa Huta Ostrowiec

di Stefano Gennari
Italia: l’export di acciaio scende più dell’import - Brescia leader per un soffio. Risale Terni

18 marzo 2025

Italia: l’export di acciaio scende più dell’import

Brescia leader per un soffio. Risale Terni

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti