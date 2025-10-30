SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Norvegia, Bauta Metal inaugura un centro di taglio...

Norvegia, Bauta Metal inaugura un centro di taglio e stoccaggio

Situato a Vestnes, ospita l'unica macchina laser fibra a 5 assi del Paese

30 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Norvegia, Bauta Metal inaugura un centro di taglio e stoccaggio - Situato a Vestnes, ospita l'unica macchina laser fibra a 5 assi del Paese

30 ottobre 2025

Norvegia, Bauta Metal inaugura un centro di taglio e stoccaggio

Situato a Vestnes, ospita l'unica macchina laser fibra a 5 assi del Paese

di Stefano Gennari
La Norvegia introdurrà il Cbam nel 2027 - Il ministero del Clima e dell'ambiente ha indetto una riunione sul regolamento per il 13 marzo

11 marzo 2025

La Norvegia introdurrà il Cbam nel 2027

Il ministero del Clima e dell'ambiente ha indetto una riunione sul regolamento per il 13 marzo

di Sarah Falsone
La Norvegia spinge per ampliare il Cbam ai prodotti a valle - Il ministro Eriksen: «Fondamentale evitare l’elusione del Meccanismo per mantenere la competitività delle industrie»

10 settembre 2025

La Norvegia spinge per ampliare il Cbam ai prodotti a valle

Il ministro Eriksen: «Fondamentale evitare l’elusione del Meccanismo per mantenere la competitività delle industrie»

di Sarah Falsone
Slingofer verticalizza le attività - Il costruttore di attrezzature acquisisce un nuovo ramo d’azienda e amplia i servizi offerti ai clienti

8 maggio 2025

Slingofer verticalizza le attività

Il costruttore di attrezzature acquisisce un nuovo ramo d’azienda e amplia i servizi offerti ai clienti

di Federico Fusca
Made in Steel 2025: gli espositori - Le voci della filiera su mercato, investimenti e aspettative, in vista dell'11^ edizione dell'evento internazionale

8 gennaio 2025

Made in Steel 2025: gli espositori

Le voci della filiera su mercato, investimenti e aspettative, in vista dell'11^ edizione dell'evento internazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti