SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurometal: «Mercato potrebbe aver trovato punto di...

Eurometal: «Mercato potrebbe aver trovato punto di equilibrio»

L’associazione segnala però un settore frenato dalla debolezza della domanda e dalla scarsa visibilità

29 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane - La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

28 ottobre 2025

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane

La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

di Stefano Gennari
Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo - Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo - Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi

27 ottobre 2025

Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo

Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi

di Sarah Falsone
Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

27 ottobre 2025

Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane - La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

28 ottobre 2025

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane

La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

di Stefano Gennari
Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo - Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo - Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi

27 ottobre 2025

Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo

Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi

di Sarah Falsone
Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi - Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

27 ottobre 2025

Mercato flash: tra rigidità dei produttori e consumi fiacchi

Domanda, offerta e prezzo dell’acciaio sulla piazza commerciale italiana

di Stefano Gennari
Eurometal: «Mercato potrebbe aver trovato punto di equilibrio» - L’associazione segnala però un settore frenato dalla debolezza della domanda e dalla scarsa visibilità

29 ottobre 2025

Eurometal: «Mercato potrebbe aver trovato punto di equilibrio»

L’associazione segnala però un settore frenato dalla debolezza della domanda e dalla scarsa visibilità

di Federico Fusca
Distribuzione: «Cauto ottimismo» per il futuro - Migliorano le risposte degli operatori al sondaggio di Eurometal

9 gennaio 2025

Distribuzione: «Cauto ottimismo» per il futuro

Migliorano le risposte degli operatori al sondaggio di Eurometal

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti