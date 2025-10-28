SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settim...

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane

La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

28 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane - La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

28 ottobre 2025

Nucor aumenta il prezzo degli HRC dopo nove settimane

La quotazione spot settimanale sale di 10 $/nt. Segnali di recupero nel mercato Usa dei piani

di Stefano Gennari
Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento - Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

4 settembre 2025

Coils Usa: prezzi in cerca di un pavimento

Nonostante l’ottimismo espresso da Nucor, il mercato scivola. Rottame atteso stabile o in ribasso

di Stefano Gennari
Coils Usa: il MoU di Cliffs agita un mercato fermo nei prezzi - Scambi ridotti, ma cresce l'attesa di rialzi delle quotazioni nel medio periodo

23 ottobre 2025

Coils Usa: il MoU di Cliffs agita un mercato fermo nei prezzi

Scambi ridotti, ma cresce l'attesa di rialzi delle quotazioni nel medio periodo

di Stefano Gennari
Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC - Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

26 agosto 2025

Nucor interrompe la fase ribassista, segno più per gli HRC

Dopo quattro settimane consecutive di cali, l’acciaieria statunitense rivede al rialzo il CSP

di Sarah Falsone
Prezzi, mercati, outlook: nasce Steel Trends - siderweb lancia una nuova pubblicazione mensile, pensata per gli operatori siderurgici. Scarica gratis il primo numero

15 gennaio 2025

Prezzi, mercati, outlook: nasce Steel Trends

siderweb lancia una nuova pubblicazione mensile, pensata per gli operatori siderurgici. Scarica gratis il primo numero

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti