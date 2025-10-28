2025: meno rottame

Translated by Deepl

Un semestre con meno rottame. Così, in estrema sintesi, si può riassumere l’andamento del mercato globale della materia prima siderurgica che emerge dalla sedicesima edizione del "World Steel Recycling in Figures" realizzato dal BIR. L’associazione internazionale ha infatti rilevato che, a fronte di una riduzione della produzione mondiale di acciaio del 2,2% nel primo semestre dell’anno, l’impiego di rottame è diminuito del 6,9%, fermandosi a 235,96 milioni di tonnellate. Entrando nel dettaglio, si nota una contrazione dell’uso di rottame da parte di Cina (-11,4%), Ue (-4,2%), Usa (-9,1%), Giappone (-6,7%) e Corea del Sud (-11,3%), mentre è cresciuto l’impiego della materia prima in India (+15,3%) e Turchia (+2,2%).

Per quanto concerne il commercio estero di rottame, il maggior compratore al mondo rimane la Turchia, con acquisti pari a 9,404 milioni di tonnellate nel primo semestre (-5,8%), seguita dall’India (+18%), dal Pakistan (+181,6%), dall’Ue (+4,3%) e dagli Usa (+6,7%). Sul versante dell’export, invece, la leadership è dell’Ue (-2,8% a 8,304 milioni di tonnellate), seguita dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Messico e da Singapore.