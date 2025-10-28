SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. 2025: meno rottame

2025: meno rottame

BIR: cala il consumo mondiale nel primo semestre

28 ottobre 2025 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Un semestre con meno rottame. Così, in estrema sintesi, si può riassumere l’andamento del mercato globale della materia prima siderurgica che emerge dalla sedicesima edizione del "World Steel Recycling in Figures" realizzato dal BIR. L’associazione internazionale ha infatti rilevato che, a fronte di una riduzione della produzione mondiale di acciaio del 2,2% nel primo semestre dell’anno, l’impiego di rottame è diminuito del 6,9%, fermandosi a 235,96 milioni di tonnellate. Entrando nel dettaglio, si nota una contrazione dell’uso di rottame da parte di Cina (-11,4%), Ue (-4,2%), Usa (-9,1%), Giappone (-6,7%) e Corea del Sud (-11,3%), mentre è cresciuto l’impiego della materia prima in India (+15,3%) e Turchia (+2,2%).

Per quanto concerne il commercio estero di rottame, il maggior compratore al mondo rimane la Turchia, con acquisti pari a 9,404 milioni di tonnellate nel primo semestre (-5,8%), seguita dall’India (+18%), dal Pakistan (+181,6%), dall’Ue (+4,3%) e dagli Usa (+6,7%). Sul versante dell’export, invece, la leadership è dell’Ue (-2,8% a 8,304 milioni di tonnellate), seguita dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Messico e da Singapore.
S. F.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Ferrari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

2025: meno rottame - BIR: cala il consumo mondiale nel primo semestre

28 ottobre 2025

2025: meno rottame

BIR: cala il consumo mondiale nel primo semestre

di Stefano Ferrari
Acciaio, produzione mondiale in calo del 5,8% a giugno - Segno più soltanto per Nord America, Sud America e Africa. Nel semestre raggiunto un output di 934,3 milioni/ton

23 luglio 2025

Acciaio, produzione mondiale in calo del 5,8% a giugno

Segno più soltanto per Nord America, Sud America e Africa. Nel semestre raggiunto un output di 934,3 milioni/ton

di Stefano Gennari
worldsteel: torna il segno meno a settembre - Produzione mondiale di acciaio in flessione dell'1,6% annuo sia nel mese sia nel periodo gennaio-settembre

23 ottobre 2025

worldsteel: torna il segno meno a settembre

Produzione mondiale di acciaio in flessione dell'1,6% annuo sia nel mese sia nel periodo gennaio-settembre

di Stefano Gennari
BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel primo semestre 2025» - Secondo il Bureau, il consumo di materiali da riciclo nel globo è diminuito del 7% su base annua

13 ottobre 2025

BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel primo semestre 2025»

Secondo il Bureau, il consumo di materiali da riciclo nel globo è diminuito del 7% su base annua

di Federico Fusca
siderDATA: settembre 2025 - I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

19 settembre 2025

siderDATA: settembre 2025

I numeri dell’acciaio italiano ed europeo nell’ultimo mese

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti