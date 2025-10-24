siderweb TG: output mondiale in calo, Italia in controtendenza
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
24 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione mondiale e italiana di acciaio a settembre, gli ultimi indici di prezzo di siderweb e il fermo dello stabilimento ArcelorMittal di Fos-sur-Mer.
MERCATI
22 ottobre 2025
Lingotti: torna la calma piatta
Prezzi dei prodotti standard in ribasso. Continua invece la salita di quelli al tungsteno
22 ottobre 2025
Tondo: il nuovo prezzo continua a consolidarsi
Operatori incerti su cosa succederà dopo il pieno allineamento ai listini attuali
21 ottobre 2025
Coils: maggiore fermezza dei produttori
Import al palo tra Cbam e nuove misure Ue. Iniziano a salire anche i listini della distribuzione
17 ottobre 2025
Rottame: il mercato sembra stabilizzarsi
La resistenza dei fornitori frena i ribassi
16 ottobre 2025
Tondo: rialzi ancora per lo più sulla carta
Molti ritiri ai prezzi precedenti, ma su volumi aggiuntivi scatta il nuovo livello
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
22 ottobre 2025
La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
