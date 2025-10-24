SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: output mondiale in calo, Italia in controtendenza

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

24 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione mondiale e italiana di acciaio a settembre, gli ultimi indici di prezzo di siderweb e il fermo dello stabilimento ArcelorMittal di Fos-sur-Mer.

S. G.   
