ORI Martin premiata per l’impegno nella sostenibilità

Il gruppo bresciano riconosciuto con il Sustainability Award nella categoria Esg Institutional Framework Compliance

23 ottobre 2025

ORI Martin presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024 - L’azienda conferma il proprio impegno concreto verso ambiente, persone e territorio

29 luglio 2025

ORI Martin presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

L’azienda conferma il proprio impegno concreto verso ambiente, persone e territorio

di Sarah Falsone
ORI Martin: competitività a rischio, l’Europa deve agire - La “ricetta”: restrizioni all'export di rottame, revisione del Cbam, rivisitazione delle norme sull'energia

9 maggio 2025

ORI Martin: competitività a rischio, l’Europa deve agire

La “ricetta”: restrizioni all'export di rottame, revisione del Cbam, rivisitazione delle norme sull'energia

di Stefano Gennari
ORI Martin: avviato il nuovo Eaf Consteel Tenova - Permetterà di ridurre i consumi energetici. Ad agosto prevista l'installazione di uno stirrer elettromagnetico

6 febbraio 2025

ORI Martin: avviato il nuovo Eaf Consteel Tenova

Permetterà di ridurre i consumi energetici. Ad agosto prevista l'installazione di uno stirrer elettromagnetico

di Stefano Gennari
Una borsa di studio per la formazione e la leadership al femminile - Progetto supportato da siderweb da CSB, Euroacciai, Eusider, Feralpi Group, Ferriere Bellicini, ORI Martin e PPinox

18 dicembre 2024

Una borsa di studio per la formazione e la leadership al femminile

Progetto supportato da siderweb da CSB, Euroacciai, Eusider, Feralpi Group, Ferriere Bellicini, ORI Martin e PPinox

di Redazione siderweb
ORI Martin inaugura l’Academy aziendale - Nella sede di Brescia un centro di sviluppo e di crescita dei dipendenti

27 novembre 2024

ORI Martin inaugura l’Academy aziendale

Nella sede di Brescia un centro di sviluppo e di crescita dei dipendenti

di Redazione siderweb
Lascia un Commento

Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

