SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. US Steel riavvia la batteria 14 a Clairton dopo l’...

US Steel riavvia la batteria 14 a Clairton dopo l’esplosione

Riparazioni completate, riaccensione nel pomeriggio di oggi. Protocolli di sicurezza rafforzati

23 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo» - Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

9 ottobre 2025

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo»

Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

di Sarah Falsone
US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana - Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

26 settembre 2025

US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana

Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

di Federico Fusca
Trump ferma la chiusura dello stabilimento US Steel in Illinois - La Casa Bianca esercita la “golden share” e impone il proseguimento della produzione a Granite City

22 settembre 2025

Trump ferma la chiusura dello stabilimento US Steel in Illinois

La Casa Bianca esercita la “golden share” e impone il proseguimento della produzione a Granite City

di Sarah Falsone
US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois - Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

10 settembre 2025

US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois

Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

di Federico Fusca
US Steel: in modalità "hot idle" due batterie di Clairton - L'azienda continuerà a valutare eventuali danni materiali a seguito dell'esplosione mortale dell'11 agosto

3 settembre 2025

US Steel: in modalità "hot idle" due batterie di Clairton

L'azienda continuerà a valutare eventuali danni materiali a seguito dell'esplosione mortale dell'11 agosto

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo» - Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

9 ottobre 2025

US Steel fa causa ad Algoma: «Un accordo è un accordo»

Il siderurgico canadese è accusato di aver respinto una fornitura da 22 milioni di dollari di minerale di ferro

di Sarah Falsone
US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana - Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

26 settembre 2025

US Steel: nuovi progetti in Pennsylvania e Indiana

Il CdA ha dato il via libera per due investimenti previsti nella «partnership» con Nippon Steel

di Federico Fusca
Trump ferma la chiusura dello stabilimento US Steel in Illinois - La Casa Bianca esercita la “golden share” e impone il proseguimento della produzione a Granite City

22 settembre 2025

Trump ferma la chiusura dello stabilimento US Steel in Illinois

La Casa Bianca esercita la “golden share” e impone il proseguimento della produzione a Granite City

di Sarah Falsone
US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois - Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

10 settembre 2025

US Steel ferma le attività di uno stabilimento in Illinois

Il sindacato chiede a Nippon Steel di rispettare gli accordi sulla sicurezza nazionale presi a giugno con il Governo

di Federico Fusca
US Steel: in modalità "hot idle" due batterie di Clairton - L'azienda continuerà a valutare eventuali danni materiali a seguito dell'esplosione mortale dell'11 agosto

3 settembre 2025

US Steel: in modalità "hot idle" due batterie di Clairton

L'azienda continuerà a valutare eventuali danni materiali a seguito dell'esplosione mortale dell'11 agosto

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

 I nostri video

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti