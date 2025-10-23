SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Steel Dynamics: migliorano i risultati

Steel Dynamics: migliorano i risultati

Nel terzo trimestre utili sopra i 400 milioni di dollari

23 ottobre 2025

Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025 - L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

23 aprile 2025

Steel Dynamics: spedizioni record nel primo trimestre 2025

L’azienda guarda con ottimismo al resto dell’anno puntando su prezzi in rialzo e una domanda solida

di Sarah Falsone
Steel Dynamics: utile in calo nel Q4 e nell'intero 2024 - Secondo il Ceo Millett, le dinamiche di mercato sono favorevoli a un aumento della domanda nel 2025

24 gennaio 2025

Steel Dynamics: utile in calo nel Q4 e nell'intero 2024

Secondo il Ceo Millett, le dinamiche di mercato sono favorevoli a un aumento della domanda nel 2025

di Stefano Gennari
Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel - Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

19 giugno 2025

Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel

Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

di Sarah Falsone
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
SPECIALI

20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti