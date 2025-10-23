SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Electra ha presentato il suo impianto per produrre...

Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green

Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

23 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green - IA federata, Eaf e idrogeno con il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna

22 ottobre 2025

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

IA federata, Eaf e idrogeno con il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna

di Stefano Gennari
Volkswagen utilizzerà acciai speciali green - Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

21 ottobre 2025

Volkswagen utilizzerà acciai speciali green

Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

di Federico Fusca
Acciaio italiano nel futuro, Tosini: «Acciai speciali e nicchie di mercato» - Giovanni Pasini (Feralpi): «La siderurgia italiana investa in qualità, green e nuove tecnologie»

16 ottobre 2025

Acciaio italiano nel futuro, Tosini: «Acciai speciali e nicchie di mercato»

Giovanni Pasini (Feralpi): «La siderurgia italiana investa in qualità, green e nuove tecnologie»

di Federico Fusca
Sarralle: nuovo progetto green per ArcelorMittal España - Il progetto consente la combustione dell’idrogeno nei forni di riscaldo e l’abbattimento delle emissioni

9 ottobre 2025

Sarralle: nuovo progetto green per ArcelorMittal España

Il progetto consente la combustione dell’idrogeno nei forni di riscaldo e l’abbattimento delle emissioni

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green - IA federata, Eaf e idrogeno con il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna

22 ottobre 2025

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

IA federata, Eaf e idrogeno con il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna

di Stefano Gennari
Volkswagen utilizzerà acciai speciali green - Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

21 ottobre 2025

Volkswagen utilizzerà acciai speciali green

Firmato un accordo di fornitura con Georgsmarienhütte (GMH) per i prodotti della linea Green Power Premium Steel

di Federico Fusca
Acciaio italiano nel futuro, Tosini: «Acciai speciali e nicchie di mercato» - Giovanni Pasini (Feralpi): «La siderurgia italiana investa in qualità, green e nuove tecnologie»

16 ottobre 2025

Acciaio italiano nel futuro, Tosini: «Acciai speciali e nicchie di mercato»

Giovanni Pasini (Feralpi): «La siderurgia italiana investa in qualità, green e nuove tecnologie»

di Federico Fusca
Sarralle: nuovo progetto green per ArcelorMittal España - Il progetto consente la combustione dell’idrogeno nei forni di riscaldo e l’abbattimento delle emissioni

9 ottobre 2025

Sarralle: nuovo progetto green per ArcelorMittal España

Il progetto consente la combustione dell’idrogeno nei forni di riscaldo e l’abbattimento delle emissioni

di Federico Fusca
Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green - Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

23 ottobre 2025

Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green

Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

 I nostri video

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti