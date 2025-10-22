SIDERWEB - La community dell'acciaio

Federacciai: Assemblea pubblica il 10 novembre a Bergamo

Tra gli interventi previsti, quelli di Raffaele Fitto e di Stéphane Séjourné (Commissione Ue)

22 ottobre 2025 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Federacciai, la federazione delle imprese siderurgiche italiane, ha annunciato oggi il programma della sua Assemblea pubblica 2025, in calendario per lunedì 10 novembre a Bergamo. L'evento, intitolato "Noi Acciaio", si terrà presso la sede di Confindustria Bergamo, situata in Via Stezzano 87 (Kilometro Rosso, Gate 5).

La giornata inizierà alle 13:30 con la registrazione dei partecipanti. I lavori avranno inizio alle 14:30 con il saluto di benvenuto di Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo.

Il momento centrale dell'incontro sarà, come da tradizione, la relazione introduttiva del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, prevista per le 14:40.

A seguire, il dibattito si sposterà sul piano europeo, con due interventi di rilevanza assoluta da parte di alti esponenti della Commissione Ue. Alle 15:10 interverrà Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme. Alle 15:30 sarà la volta di Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la strategia industriale, che lo scorso 7 ottobre ha illustrato la proposta Ue di nuove misure in difesa del settore siderurgico dagli effetti della sovraccapacità globale.

Le conclusioni dell'Assemblea, previste per le 15:50, saranno affidate a Emanuele Orsini, presidente di Confindustria.

Ai partecipanti registrati verrà distribuita la relazione annuale "L'industria siderurgica italiana nel 2024", documento a cura di Federacciai che analizza dati e trend del settore nello scorso anno. La partecipazione all'evento è subordinata a registrazione online obbligatoria tramite il sito web ufficiale della federazione. La diretta dell’Assemblea sarà trasmessa in streaming (senza bisogno di registrazione) sullo stesso sito. 
S. G.   
 Stefano Gennari


