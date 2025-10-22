SIDERWEB - La community dell'acciaio

Dalla scoria nera alla fibra di lana minerale

L’imprenditore Giacomo Bouabdali ha presentato un nuovo brevetto per far rinascere i sottoprodotti siderurgici

22 ottobre 2025

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025
ARTICOLI SIMILI

di Federico Fusca
L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi - Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

3 marzo 2025

L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi

Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

di Sarah Falsone
Asfalto "verde" dalle scorie di Ast, promosso il progetto di recupero - I controlli di Arpa Umbra danno esito positivo a Tapojärvi: filler e fresato certificati come "end of waste"

14 febbraio 2025

Asfalto "verde" dalle scorie di Ast, promosso il progetto di recupero

I controlli di Arpa Umbra danno esito positivo a Tapojärvi: filler e fresato certificati come "end of waste"

di Ludovica Rossi
Bevilacqua (Tecnoacciai): «Efficienti sia lato costi sia lato offerta» - L'azienda, già autonoma dal punto di vista energetico, ha investito in spazi per aumentare la diversificazione

18 febbraio 2025

Bevilacqua (Tecnoacciai): «Efficienti sia lato costi sia lato offerta»

L'azienda, già autonoma dal punto di vista energetico, ha investito in spazi per aumentare la diversificazione

di Stefano Gennari
ETS e CBAM: effetti sulla competitività della siderurgia europea 1/2 - L'analisi delle normative e della loro evoluzione nei prossimi anni

5 novembre 2024

ETS e CBAM: effetti sulla competitività della siderurgia europea 1/2

L'analisi delle normative e della loro evoluzione nei prossimi anni

di Gianfranco Tosini
