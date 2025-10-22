SIDERWEB - La community dell'acciaio

Sudafrica: dumping nell'import di acciai anticorrosione cinesi

Tuttavia, non verrà imposto alcun dazio provvisorio alla luce dei dazi di salvaguardia introdotti a giugno

22 ottobre 2025

Sudafrica: misure di salvaguardia sui laminati piani - L’aliquota è fissata al 52,34% e, a partire dallo scorso 27 giugno, resterà in vigore per 200 giorni

2 luglio 2025

Sudafrica: misure di salvaguardia sui laminati piani

L’aliquota è fissata al 52,34% e, a partire dallo scorso 27 giugno, resterà in vigore per 200 giorni

di Federico Fusca
Merafe ferma due impianti di ferrocromo in Sudafrica - Operazioni sospese a tempo indeterminato a Boshoek e Wonderkop. Lion resterà operativo fino a fine anno

28 aprile 2025

Merafe ferma due impianti di ferrocromo in Sudafrica

Operazioni sospese a tempo indeterminato a Boshoek e Wonderkop. Lion resterà operativo fino a fine anno

di Sarah Falsone
Bloccata per sei mesi la chiusura di ArcelorMittal SA - Il Governo sudafricano è intervenuto per consentire agli impianti di restare operativi fino a fine agosto

1 aprile 2025

Bloccata per sei mesi la chiusura di ArcelorMittal SA

Il Governo sudafricano è intervenuto per consentire agli impianti di restare operativi fino a fine agosto

di Federico Fusca
Salzgitter, primo ordine di acciaio verde dal Sudafrica - I prodotti saranno distribuiti da due aziende attive nell’industria dell’automotive

18 ottobre 2024

Salzgitter, primo ordine di acciaio verde dal Sudafrica

I prodotti saranno distribuiti da due aziende attive nell’industria dell’automotive

di Federico Fusca
Sudafrica: imposti dazi sui laminati a caldo - La misura provvisoria di salvaguardia sarà del 9% e avrà una durata massima di 200 giorni

1 luglio 2024

Sudafrica: imposti dazi sui laminati a caldo

La misura provvisoria di salvaguardia sarà del 9% e avrà una durata massima di 200 giorni

di Federico Fusca
ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

22 ottobre 2025

La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti