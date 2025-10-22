SIDERWEB - La community dell'acciaio

ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

IA federata, Eaf e idrogeno con il contributo scientifico della Scuola Superiore Sant'Anna

22 ottobre 2025

lettura-notizia
VERONA – La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due iniziative finanziate dall’Ue (rispettivamente con il programma Horizon 2020 e con Horizon Europe), si pongono l'obiettivo di fornire risposte concrete, con la Scuola Superiore Sant’Anna protagonista con l’Istituto TeCIP – Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics e l’Istituto di Management.

ALCHIMIA punta a fornire alle imprese metallurgiche una piattaforma basata su Federated Learning e Continual Learning: modelli di intelligenza artificiale che si addestrano in sito, senza spostare i dati dagli impianti, per automatizzare e ottimizzare il processo, riducendo consumi, emissioni e scarti e garantendo qualità di prodotto.
GreenHeatEAF ha come fulcro il forno elettrico ad arco, tecnologia chiave per la decarbonizzazione, e mira a sviluppare e implementare gli approcci più rilevanti alla decarbonizzazione relativi all’uso dello stesso Eaf, incluso l’impiego dell’idrogeno in sostituzione dei gas naturali in impianti esistenti o nei processi di revamping, o nel contesto di tecnologie innovative come CoJet. 
siderweb ne ha discusso con Valentina Colla, Professoressa Associata in Metallurgia della Scuola Superiore Sant'Anna, nell'ambito di ESTAD 2025
S. G.   
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

