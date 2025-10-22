ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green

VERONA – La siderurgia europea affronta la doppia sfida della competitività e della neutralità climatica e ALCHIMIA e GreenHeatEAF, due iniziative finanziate dall’Ue (rispettivamente con il programma Horizon 2020 e con Horizon Europe), si pongono l'obiettivo di fornire risposte concrete, con la Scuola Superiore Sant’Anna protagonista con l’Istituto TeCIP – Telecommunications, Computer Engineering, and Photonics e l’Istituto di Management.

ALCHIMIA punta a fornire alle imprese metallurgiche una piattaforma basata su Federated Learning e Continual Learning: modelli di intelligenza artificiale che si addestrano in sito, senza spostare i dati dagli impianti, per automatizzare e ottimizzare il processo, riducendo consumi, emissioni e scarti e garantendo qualità di prodotto.

GreenHeatEAF ha come fulcro il forno elettrico ad arco, tecnologia chiave per la decarbonizzazione, e mira a sviluppare e implementare gli approcci più rilevanti alla decarbonizzazione relativi all’uso dello stesso Eaf, incluso l’impiego dell’idrogeno in sostituzione dei gas naturali in impianti esistenti o nei processi di revamping, o nel contesto di tecnologie innovative come CoJet.

siderweb ne ha discusso con Valentina Colla, Professoressa Associata in Metallurgia della Scuola Superiore Sant'Anna, nell'ambito di ESTAD 2025.