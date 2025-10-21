SIDERWEB - La community dell'acciaio

Arvedi Ast, assunzioni e nuovi forni per sostenere la crescita produttiva

Due nuovi impianti alle Fucine, trenta ingressi in fabbrica e interventi ambientali: il piano Arvedi entra nel vivo

21 ottobre 2025

20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

